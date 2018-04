PROGNOZA METEO de la ANM: Vreme caldă în toată ţara, dar de vineri se răceşte. Cum va fi vremea de Paşte

PROGNOZA METEO. La noapte, cerul va fi variabil și doar cu totul izolat vor fi ploi slabe, trecătoare, îndeosebi în nord-vestul și sud-vestul extrem, precum și în zona montană. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -2 grade in estul Transilvaniei, unde sa va forma bruma, și 12 grade in dealurile de Vest si in sudul Banatului. Îndeosebi în regiunile sudice și estice, pe arii restrânse, va fi ceață.

La BUCUREŞTI, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 7...8 grade si vor fi condiții de ceață.

PROGNOZA METEO JOI. Vremea se va menține caldă. Cerul va avea înnorări temporare și, în special noaptea, vor fi mai ales averse, însoțite și de descărcări electrice, în jumătatea de vest a teritoriului și pe arii restrânse în rest. Izolat cantitățile de apă pot atinge 15...20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, în nord-vest și pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 10..12 grade pe litoral si 24 de grade in sudul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 și 11 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, în est și sud-est va fi ceață.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI. Vremea se menține frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, când temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 22...23 de grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 9 grade. Dimineața vor fi condiții de ceață.

PROGNOZA METEO VINERI Vremea se va răci față de ziua precedentă și va deveni apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va prezenta înnorări temporare și vor fi ploi, mai ales averse, însoțite și de descărcări electrice, la munte, în vestul, sud-vestul, centrul și nordul teritoriului și pe arii restrânse în rest. Izolat cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Vântul va avea intensificări trecătoare, îndeosebi în vest și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 grade in nordul Moldovei si in sudul litoralului și 18 grade in sudul Munteniei, iar cele minime se vor situa, în general, între 4 și 10 grade. Izolat, dimineața, vor mai fi condiții de ceață.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI. Cerul va avea înnorări și, mai ales în prima parte a zilei, temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade, iar minimă va fi de 6...7 grade.

PROGNOZA METEO SAMBATA. Vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor și se va menține apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va avea înnorări temporare în cursul zilei, dar numai pe arii restrânse vor mai fi ploi slabe, de scurtă durată, mai ales în vest și în zona de munte. Spre seară și noaptea, cerul va deveni variabil în majoritatea regiunilor. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud și sud-est, mai ales ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 grade in Bucovina și 20 de grade in sul Munteniei, in vestul Olteniei si in dealurile de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 și 11 grade. Izolat, în zonele joase, va fi ceață, mai ales noaptea.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI. Valorile termice se vor menține apropiate de cele normale pentru această perioadă. Temperatura maximă va fi de 19...20 de grade, iar cea minimă de 8...9 grade. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat, cu unele intensificări ziua.

PROGNOZA METEO DUMINICA. Vremea se va încălzi ușor în regiunile intracarpatice în timp ce în restul teritoriului se va menține apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în sud-est unde, cu totul izolat, vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în jumătatea sudică a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 și 11 grade. În zonele joase, izolat, vor fi condiții de ceață.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI. Valorile termice se vor situa în jurul celor caracteristice acestei date, astfel încât maxima va fi de 19...20 de grade, iar minima de 5...7 grade. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei.

DE LUNI, valorile termice vor fi, în general, apropiate de normele perioadei. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în a doua parte a intervalului.