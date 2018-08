Prognoza meteo pentru următoarele zile: Vreme caniculară, dar şi înnorări temporare în mai multe zone ale ţării

Vremea va fi călduroasă, caniculară la amiază local în Câmpia de Vest și izolat în Câmpia Română, unde și disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza în zona de munte, iar spre seară și noaptea în regiunile vestice și nord-vestice, unde pe arii relativ restrânse se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile vor avea și caracter torențial, astfel că se pot cumula cantități de apă mai însemnate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 de grade in estul Transilvaniei si in sudul litoralului și 35 de grade, in Campia de Vest, iar cele minime se vor situa între 13 și 23 de grade, mai scăzute în depresiuni, spre 7...8 grade.