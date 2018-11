PROGNOZA METEO. Sfârşit de săptămână călduros, toamna ne răsfaţă

LA NOAPTE

ÎN ŢARĂ

Cerul va fi parțial noros în Oltenia și în Dobrogea și variabil spre mai mult senin în restul țării, iar spre dimineață în zonele joase local se va forma ceață. Cu totul izolat vor fi condiții de burniță. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între -8...-6 grade în depresiunile intramontane și 10...11 grade pe litoral.

BUCUREŞTI

Cerul va fi variabil, iar spre dimineață vor fi condiții de ceață, în special în zona preorășenească. Vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 3...5 grade.

VINERI

ÎN ŢARĂ

Pe parcursul zilei, în condiții de cer variabil, cu unele înnorări doar în Dobrogea, valorile termice vor caracteriza o vreme mai caldă decât normal pentru acestă perioadă din an, cu maxime ce se vor încadra în general între 12 grade in Moldova si inordul litoralului si 17 grade in dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, în zonele joase local va fi ceață, iar temperaturile se vor situa în marea lor majoritate în jurul celor specifice datei. Astfel, sâmbătă dimineața vor fi valori în jurul a 0 grade în Dealurile Subcarpatice, iar în centrul țării, cu precădere în depresiuni, se vor înregistra temperaturi negative; in general minimele vor fi cuprinse între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 10...11 grade pe litoral. Vântul va sufla slab și moderat.

BUCUREŞTI

Dimineața și noaptea se vor înregistra valori termice în jurul celor caracteristice perioadei și vor fi condiții de ceață. Pe timpul zilei, în condiții de cer variabil, vremea va fi mai caldă decât normal. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 2...4 grade.

SAMBATA

ÎN ŢARĂ

În cea mai mare parte a țării, valorile de temperatură, îndeosebi cele diurne, se vor situa în continuare peste mediile specifice lunii noiembrie. Cerul va fi parțial noros, iar dimineața și noaptea în zonele joase local se va forma ceață, care izolat poate fi mai persistentă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 și 18 grade, cu cele mai mari valori tot in dealurile de Vest iar cele minime între -6 grade în depresiunile intramontane și 10...11 grade pe litoral.

BUCUREŞTI

Valorile termice diurne se vor situa cu mult peste mediile multianuale ale datei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări noaptea, iar în orele dimineților se mențin condițiile de ceață. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 15...17 grade, iar cea minimă de 6...8 grade.

DUMINICA

ÎN ŢARĂ

Vremea va continua să fie caldă pentru a doua decadă a lunii noiembrie. În regiunile estice și sud-estice și local în cele sudice, nebulozitatea joasă va persista mai ales la începutul zilei și noaptea, când doar izolat va fi asociată cu burniță sau ploaie slabă. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu unele înnorări în cursul nopții în extremitatea de nord-vest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, iar cele minime între 2 și 11 grade, mai scăzute în depresiuni, până spre -4 grade în cele ale Carpaților Orientali. În special la începutul și spre sfârșitul intervalului, în zonele joase de relief pe arii restrânse va fi ceață.

BUCUREŞTI

Vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu nori joși sau ceață la începutul zilei și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 17...18 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.

LUNI

ÎN ŢARĂ

Temperatura aerului va continua să fie mai ridicată decât în mod normal, îndeosebi în cursul zilei, astfel că vor fi maxime în general cuprinse între 12 și 20 de grade. Cerul va fi mai mult senin în regiunile intracarpatice, unde și vântul va fi slab, în timp ce pe arii relativ extinse în Dobrogea și Moldova și local în Muntenia și Oltenia va persista nebulozitatea joasă, trecător asociată cu burniță sau ploi slabe, iar vântul va fi și moderat. Se va forma ceață pe arii restrânse noaptea și dimineața în regiunile din interiorul arcului carpatic și izolat în restul țării. Majoritatea minimelor termice se vor situa între -1 și 12 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral și în Dealurile de Vest.

BUCUREŞTI

În cursul zilei temperatura aerului va fi mai ridicată decât în mod obișnuit în a doua decadă de noiembrie, astfel că maxima termică va fi de 13...16 grade. Cerul va fi în general variabil, însă în prima parte a intervalului există posibilitatea persistenței nebulozității joase asociată cu burniță trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă va fi în jurul a 5 grade.

MARTI - JOI

Vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării în primele două zile, apoi temperaturile vor fi în scădere, mai ales în regiunile din nord și din est. Înnorările vor fi mai persistente în jumătatea de est a teritoriului unde probabilitatea pentru ploi slabe sau burniță va fi mai ridicată.