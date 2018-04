PROGNOZA METEO. Vreme de vară autentică pentru vacanţa de 1 MAI. Temperaturile depăşesc pragul de 30 de grade

DUMINICA



IN TARA

Vremea va fi predominant frumoasă și deosebit de caldă. Cerul va fi variabil spre senin; unele înnorări și izolat ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice se vor semnala mai ales în orele după-amiezii în extremitatea de vest și nord-vest și la munte. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în sudul Banatului și în zona montană înaltă, iar local, la cote mai reduse, și în Moldova.



Temperaturile maxime se vor încadra între 17..18 grade pe litoral si 31..32 grade chiar izolat in centru si in vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 1...3 grade în depresiunile intramontane și 17 grade în Dealurile Banatului.



BUCUREŞTI

Vremea va fi în continuare deosebit de caldă și predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 9...10 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească.



LUNI



IN TARA

Valorile termice se vor menține mult mai ridicate decât cele obișnuite în această perioadă din an. Cerul va fi variabil la senin, cu unele înnorări după orele amiezii în nord-vest, în special la munte, iar seara și noaptea în partea de vest și sud-vest, unde pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului și în zona montană înaltă, iar local și temporar și în Moldova.



Temperaturile maxime se vor încadra în general între 18..19 grade pe litoral și 29 de grade in centrul si in vestul tarii, iar cele minime între 7 și 17 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 1...2 grade. În cursul nopții, în sud-est vor fi condiții de ceață.



BUCUREŞTI

Valorile termice vor fi în continuare mult mai ridicate decât cele normale la sfârșit de aprilie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimă va fi de 10...12 grade.



MARTI



IN TARA

Vremea va fi deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza, când vor fi averse și descărcări electrice local la munte și izolat în special în vest, sud-vest și centru. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și de scurtă durată în timpul ploilor.



Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 19..20 grade pe litoral și 29..30 de grade in cenTrul si in vestul tarii, iar cele minime se vor situa între 8 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 3...4 grade.



BUCUREŞTI

Vremea se va menține deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimă va fi de 10...12 grade.



MIERCURI



IN TARA

Vremea se va menține deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, pe arii restrânse în special după-amiaza în vestul, nord-vestul și centrul țării.



Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 20 și 30 de grade, iar cele minime se vor situa între 4...5 grade în depresiunile intramontane și 17...18 grade în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, în sud-est vor fi condiții de ceață.



BUCUREŞTI

Vremea va rămâne deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă va fi de 10...12 grade.



JOI - SAMBATA



Vremea va fi deosebit de caldă, iar probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în regiunile intracarpatice.