PROTEST INEDIT LA SPITALUL DIN ORŞOVA. Cum i-au făcut de râs medicii pe aleşii locali

Adrian Cican, managerul spitalului, a scris pe o rețea de socializare mesajul: "Am cerut aprobarea Consiliului Local al Municipiului Orșova, pentru achiziția unei autoutilitare cu locuri, în regim de leasing, prin programul rabla pentru instituții publice, pentru transportul pacienților internați la spital și care la prescripția medicului curant necesită consultații la alte specialități medicale care nu există în cadrul spitalului nostru, cum ar fi neurologie, ortopedie, ORL, oncologie, etc. cât și efectuarea de tomografii computerizate și totodată să poată fi utilizată și pentru servicii administrative. Nu am cerut decât această aprobare tehnicî necesară dosarului de leasing, nu am cerut bani. Mirobolanta președintă PNL Orșova, Ianculovici Camelia, printr-o gândire de... mare liberal, a cerut marca mașinii și să vadă dacă o să avem bani pentru plata ratei de leasing !?!

