Pungile de sub ochi. 4 ponturi SPECIALE ca să scapi de ele

Iata cum sa scapi de pungile de sub ochi cu patru ponturi speciale.

1. Somnul

Dupa multe ore petrecute in fata computerului sau a televizorului, ochii obosesc. Asa ca n-ar trebui sa va mire faptul ca se vor umfla a doua zi de dimineata. Daca insa dormiti cel putin sapte-opt ore, somnul se va transforma in cel mai bun tratament cosmetic.

2. Regimul alimentar

O alimentatie corespunzatoare furnizeaza corpului toate ingredientele de care are nevoie pentru a functiona la parametri optimi. In plus, pielea va fi hidratata si elastica, mai ales cea din jurul ochilor. Consumul zilnic de fructe si legume va trimite catre organism necesarul de vitamine si minerale care vor conferi vitalitate pielii. Pentru a scapa de problemele cu ochii umflati trebuie sa mancati alimente bogate in potasiu (rosii, castraveti sau pepene rosu). De asemenea, trebuie scazuta si cantitatea de sare.

