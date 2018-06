Putin se confesează: Am băut câte un păhărel cu vodcă, am tăiat nişte salam ...

"Dacă nu mă înşeală memoria, Xi Jinping este singurul dintre liderii lumii cu care mi s-a întâmplat să sărbătoresc o dată ziua mea de naştere", a spus Putin, recunoscând că relaţiile şi programul nu i-au permis să serbeze până acum această zi cu alţi conducători străini.



"Dar cu Xi Jinping s-a întâmplat. Am vorbit deja despre asta în mod public, nu există niciun secret, a fost foarte simplu. Nu mă ascund, am băut câte un păhărel cu vodcă, am tăiat nişte salam", şi-a amintit preşedintele rus, care se ştie că nu este un amator de băuturi tari, potrivit Agerpres.



Preşedintele rus nu a precizat când s-a întâmplat acest lucru, dar agenţia de presă TASS sugerează că, cel mai probabil, este vorba de sărbătorirea celei de-a 61-a aniversări a lui Putin, care a coincis cu prezenţa sa la summitul APEC din Bali, la 7 octombrie 2013.

Într-o conferinţă de presă după summit, Putin a recunoscut atunci că a băut o vodcă cu chinezii.