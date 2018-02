Radu Mazăre şi-a luat iubita în Madagascar. Roxana este şefa resortului ridicat pe malul oceanului de fostul edil FOTO

Radu Mazare s-a asigurat ca nu se plictiseste in Madagascar, acolo unde s-a refugiat de aproximativ doua luni, scrie stirilekanald.ro. Fostul primar al Constantei a luat-o cu el si pe iubita oficiala, Roxana Mihalache, considerata o persoana de maxima incredere pentru politicianul care intampina ceva probleme penale.

Iubita lui Radu Mazare este sefa la hotelul din Madagascar

Roxana Mihalache apare ca gazda si proprietar al Mantasaly Resort, hotelul lui Mazare din Madagascar, pe una dintre cele mai populare platforme de turism: Airbnb. Fostul model s-a inscris pe platforma inca din 2015 si tot de atunci se ocupa de afacerea din Africa. Clientii resortului au doar cuvinte de lauda la adresa Roxanei, despre care spun ca este o gazda primitoare. Deocamdata, Radu Mazare ramane „in umbra", el nefiind de gasit pe nici una dintre fotografiile postate pe site-urile care prezinta Mantasaly Resort. Totusi, decizia de a o lasa pe Roxana sa se ocupe de afacere denota faptul ca fostul politician are incredere totala in blonda.

Roxana Mihalache este iubita oficiala a lui Radu Mazare de aproape 18 ani. Mazare practic "a crescut-o" pe Roxana, care la randul ei, a acceptat toate infidelitatile fostului edil. Mazare nu s-a sfiit sa se afiseze cu alte femei, de-a lungul relatiei cu Roxana si chiar sa povesteasca despre aventurile lui. De asemenea, Roxana a trebuit sa renunte la o afacere in Romania pentru a avea grija de resortul din Madagascar. Ea detinea o casa de moda in Constanta, lansata oficial in 2013. Colectiile Roxanei au facut senzatie la acea vreme, mai ales ca printre modele s-a numarat insusi Radu Mazare, dar si alte vedete cum ar fi Vladimir Draghia.