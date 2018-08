RAPID VIENA - FCSB ONLINE. Gigi Becali a făcut anunţul înainte de Europa League: "A mers la duhovnic. Am convenţie cu el"

RAPID VIENA - FCSB ONLINE. "Da, cred că Roman va intra titular joi în Europa League. Dică știe cum arată echipa, dar eu așa cred. Nu îmi e teamă cu un om credincios, nu poate greși. Cu Bălașa îmi era teamă, că nu se ducea duminica la Biserică.

Nici Roman nu voia să vină la noi, dar s-a dus la duhovnic și a cerut aprobare. I-am zis că trebuie să vină aici și să facem lucruri mărețe împreună. Am convenție cu el că nu îl voi critica indiferent de cum joacă. Asta a cerut", a declarat Becali la TV Digi Sport.

transferul lui Dan Nistor la FCSB a picat. Anunţul a fost făcut de Gigi Becali la Digi Sport, în cadrul emisiunii Fotbal Club.

"Nu pot să îl iau pe Nistor, nu pot, ce să fac? Nu mai măresc nicio ofertă, dacă ei voiau să îl dea, dădeau un telefon. Negociam cu ei, încercau să îl zică: "Vrem mai mult". Eu nu am avut intenția să le fac rău. Îmi place Nistor și vreau să îl iau. Am făcut o ofertă, am făcut ceva rău? Ce să destabilizez, am eu vreo problemă cu Dinamo? Eu cu o singură echipă mă bat, cu CFR", a spus Becali.

Ultima ofertă făcută de Becali pentru Dinamo fusese de 500.000 de euro, plus Kamer Qaka. Mijlocaşul de 30 de ani ar fi urmat să aibă un salariu de 20.000 de euro pe lună dacă ar fi ajuns sub comanda lui Nicolae Dică.

Un motiv pentru care Nistor este supărat după transferul lui Mahlangu este reprezentat de oferta pe care a ratat-o Dan, din Arabia Saudită. Acolo, ar fi avut un salariu anual de 500.000 de euro, dar Dinamo ar fi câştigat doar 350.000 de euro, iar Negoiţă a refuzat oferta. Acum, finanţatorul l-a lăsat pe May să plece pentru 500.000 de euro.



Situaţia devine una dificilă şi pentru Florin Bratu, în cazul în care jucătorul rămâne. Antrenorul "câinilor roşii" trebuie să îl facă pe Nistor să nu se mai gândească la milionul de euro pe care l-ar fi câştigat la rivala FCSB în următorii 3 ani. El trebuie să dea acelaşi randament din acest început de sezon, în care a marcat un gol şi şi-a trecut în cont două assist-uri, în cele patru meciuri în care a fost folosit.

Dinamo negociază cu Nistor prelungirea contractului. În acest moment, mijlocaşul are un salariu de 8.000 de euro pe lună. David susţine că, cu tot cu bonusuri, noul salariu poate ajunge la 15.000 de euro, cât îi oferise iniţial Becali.