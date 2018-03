Răsturnare de situaţie în cazul triplului asasinat de la Satu Mare. Fiul victimelor face declaraţii INCENDIARE

Aflat în arest de câteva luni, Răzvan Rentea susţine în coninuare că este nevinovat, iar ca să demonstreze că este nevinovat şi că nu e şi-a ucis părinţii si bunica, cere sa fie supus unui test poligraf. Bărbatul spune că nu bănuieşte pe nimeni, dar în trecut, el şi tatăl său au fost de foarte multe ori ameninţaţi cu moartea.

"Eu am fost amenințat de foarte multe ori. Și eu și taică-meu, cu moartea, de foarte multe ori. De doi ani încoace am fost amenințat de foarte mult ori. Primeam telefoane cu număr ascuns, în care eram înjurat și amenințat. Exact asta pățea și taică-meu. eu vreau să fiu dus la testul poligraf. Tot timpul am cerut asta", a spus Răzvan Rentea, potrivit presasm.ro.

Bărbatul acuzat de triplu asasinat vrea cu orice preţ să scape de închisoare şi le-a cerut judecătorilor să fie plasat sub arest la domiciliu.

"Eu vreau să fiu cercetat. Eu nu mă sustrag de la controlul judiciar. Sunt de acord să fiu cercetat, că deja sunt băgat de cinci luni pe arest preventiv. Nu mă deranjează să fiu cercetat, dar în stare de arest la domiciliu sau control judiciar (...) Eu am citit rechizitoriul. Dacă din casă zice că lipsesc 17.500 de euro și încă 150 de milioane (lei vechi, n.red.), calculat înseamnă 20.000 de euro. Eu nu am bani să plătesc avocat. Eu dacă aveam banii ăștia aveam avocat ales. Eu nu am avocat ales. Eu am avocat din oficiu care vorbește două-trei cuvinte și cam atâta rămâne. Avocatul din oficiu cere să fiu pus în arest la domiciliu sau control judiciar fiindcă nu sunt probe împotriva mea. Eu mă reprezint singur. (...) Eu mi-am pierdut cei mai dragi oameni din viața mea și sunt băgat și pe pușcărie. Eu nu o să accept chestiile ăstea. Eu zic de dimineața până seara, în gura mare, că sunt nevinovat. Eu ceream să fiu dus la detectorul de minciuni. Nu înțeleg de ce sunt ascuns de presă, eu nu mă ascund. Eu vreau să răspund la orice întrebare", a explicat acuzatul.

Răzvan Rentea, autorul triplului asasinat de la Satu Mare, suspect în cazul uciderii actriţei Gabriela Dorgai

Răzvan Rentea e acuzat că şi-a ucis cu sânge rece părinţii şi bunica la sfârşitul anului trecut. Motivul: ca să le banii pentru că avea datorii la jocurile de noroc, a scris presa locală. El a fost săltat de poliţie de acasă, imediat după înmormântarea victimelor.