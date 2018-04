Reacţia lui Alexandru Arşinel, după ce a aflat că a fost înlocuit în reclamele de la Catena. Cine i-a luat locul

După dispariţia ei, multe dintre proiectele în care era implicată s-au terminat, iar printre acestea se numără şi cel în care era participa alături de Alexandru Arşinel, cei doi făcând reclamă unui lanţ de farmacii.

Astfel, cei de la Catena au fost nevoiţi să îi găsească o înlocuitoare Stelei Popescu, aşa că au ales-o pe Maria Dragomiroiu, care a apărut deja pe afişele farmaciei, dar şi în reclamele de la Radio şi TV. În plus, şi Alexandru Arşinel a rămas fără colaborarea cu Catena, după mai bine de 9 ani de parteneriat, fiind înlocuit cu un actor mai tânăr, coleg cu el la Teatrul de Revistă "Constantin Tanase".

Cristi Simion (foto) este cel i-a luat locul lui Arşinel în reclamele de la Catena, decizie care l-a deranjat vizibil pe actor, potrivit celor de la Click: "Ar trebui să-i contactaţi pe ei şi să-i întrebaţi. În ceea ce mă priveşte, probabil va fi o perioadă în care voi avea o pauză, ca să se «uite» de cuplul meu cu Stela Popescu. Ar fi dureros pentru mulţi să mai vadă acele reclame la televizor".

Cristi Simion s-a nãscut pe 14 decembrie 1974, a urmat curusurile Scolii de Arta din Galati, specializarea - Actorie, clasa prof. Grig Dristaru (1992-1993) si Facultatea de Teatru din Braila, specializarea - Actorie, clasa prof. Victor Moldovan (1993-1996) si a absolvit Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica I.L. Caragiale Bucuresti, specializarea - Actorie, clasa prof. Florin Zamfirescu, Adrian Pintea (1996-2000).



A fost colaborator al Teatrul Maria Filotti-Braila 1993-2001, iar din 2002 angajat la `Teatrul Constantin Tanase` din Bucuresti si colaborator la `Teatrul C. Nottara`.



Din 2006 este si profesor de actorie la institutia de invãtãmant particular `Grãdinita mea, Scoala mea` (Bucuresti - Bãneasa).

Este actor de teatru si film, a avut numerose colaborari in emisiuni de televiziune, a jucat in serialele de televiziune La Bloc, Fete cu Lipici, La Servici,

este VOICE OVER la Radio Romania, dar si pentru diferite spoturi publictare.