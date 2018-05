Reducerea pedepsei cu închisoarea cu câte 20 de zile pentru fiecare lucrare ştiinţifică-proiect adoptat pe articole

Textul adoptat pe articole mai prevede şi scăderea a câte 20 de zile din pedeapsă pentru fiecare lucrare ştiinţifică sau fiecare invenţie şi inovaţie brevetate.



În cazul persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de până la un an, executarea pedepsei se realizează prin detenţie la domiciliu, cu excepţia persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă. Aceste prevederi se aplică şi persoanelor condamnate care mai au de executat 18 luni până la împlinirea fracţiei minime obligatorii pentru liberarea condiţionată din pedeapsa iniţială a închisorii mai mare de un an, prevede textul.



De asemenea, în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate, se consideră 20 de zile executate pentru fiecare lucrare ştiinţifică sau invenţie şi inovaţie brevetate.



Proiectul modifică regimul închis, semideschis şi deschis de detenţie.



Astfel, potrivit textului, regimul închis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani.



Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise fără violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani, respectiv persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani pentru fapte comise cu violenţă.



Regimul deschis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă la pedeapsa închisorii de cel mult un an, respectiv pentru fapte comise fără violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani.



De asemenea, textul stabileşte şi faptul că persoanele condamnate au dreptul de a participa, în condiţiile legii, la înhumarea sau incinerarea soţului sau soţiei, a unui copil, părinte, frate sau soră ori bunic sau bunică. Învoirea din motive umanitare se poate acorda pentru soluţionarea unor probleme sociale, medicale sau pentru sprijinirea familiei, precum şi în caz de calamitate.



Votul final a fost amânat o săptămână din motive procedurale, a precizat preşedintele Comisiei juridice Eugen Nicolicea.



Acesta a explicat că este vorba de două iniţiative legislative pe acelaşi subiect, iar una dintre ele trebuie respinsă. "Nefiind clară procedura, liderii grupurilor au decis să amânăm votul cu o săptămână", a adăugat Nicolicea.



Camera Deputaţilor este for decizional.