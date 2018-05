Replica unui şofer care a folosit Waze şi a fost oprit de Poliţie face înconjurul internetului: Mi-a zis că sunteţi pe strada cealaltă

Dialogul dintre șofer și echipajul de Poliție a fost publicat de reprezentanții Ministerului de Interne, pe pagina oficială de Facebook a instituției.



„Dialog aseară între un șofer și un polițist:



– Dar nu trebuia să fiți aici!



– De ce?



– Gabriela mi-a zis că sunteți pe strada cealaltă!



– Gabriela fiind cine?



– Fata asta care vorbește la Waze! Aveți ordin de serviciu pentru strada asta? Dacă mi-l arătați suflu…dacă nu aveți, nu suflu!



Concluzii:



Nu vă bazați pe aplicațiile de navigație pentru a ne identifica în trafic, uneori și noi le folosim! Vedeți, Waze nu le știe chiar pe toate…

Atunci când vă oprește, polițistul are obligația să se prezinte. Restul e legendă. Așa că nu-i cereți documente justificative de care ați aflat din postările binevoitorilor care caută soluții pentru a scăpa de lege! Asta e ca și cum vă urcați în autobuz și-i cereți șoferului să vă arate permisul, ITP-ul, testul psihologic etc!

Dacă sunteți reticent și agresiv nu rezolvați nimic! Din contră, asta vă poate agrava situația.



Apropo, există cineva dintre dumneavoastră care a cerut ordinul de serviciu, legitimația etc. când a fost oprit de poliție într-o altă țară? Ne puteți spune și nouă ce reacție au avut polițiștii?”, este mesajul publicat pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne.