REŢETĂ FESTIVĂ: Săculeţii Moşului

Ingrediente Saculetii Mosului

Pentru 4 bucăti: cca 350g faina, un ou, sare, o lingura ulei de masline, o lingurita legume deshidratate, o lingurita amestec condimente uscat (oregano, cimbrisor, piper dafin, busuioc)

Pentru umplutura: un piept de pui fara os, 6-7 ciuperci proaspete, un ardei rosu, o ceapa rosie, sare, condimenrte uscate, o lingurita de legume deshidratate, ulei de masline, sare

Pentru decor: boia dulce de ardei, crengute de oregano

Citeşte şi TORT REVELION: Tort cu ciocolată şi caise

Mod de preparare Saculetii Mosului

Se framanta un aluat elastic din faina, ou, sare amestecul de condimente si legumele deshidratate. Se inparte in 4 bucati care se intind cu sucitorul in discuri subtiri cu diametrul de cca 25 cm.

Se curata ceapa si se taie marunt, ardeiul se taie cubulete, ciupercile curatate se maruntesc felii si se calesc toate in ulei incins de masline. Cand se inmoaie un pic legumele adaugam si pieptul de pui taiat cubulete mici, saram si condimentam, amestecand continuu cca 10 minute, dupa care tragem tigaia de pe foc.

Intr-o oala punem apa cu o lingura de sare sa dea in fiert.

Pe fiecare disc de aluat se pune umplutura impartita si ea in 4 portii egale.

Aluatul se aduna de la margine intr-un singur punct, formand mici saculeti care se prind cu grija cu o ata alimentara. Cand apa da in clocot scufundam saculetii 7 minute sa fiarba la foc domol. Eu am asezat saculetii pe o sita cu coada pe care am scufundat-o in oala astfel saculetii au ramas frumosi.

Se unge o forma de briose cu ulei de masline si se asaza cu grija cate un saculet in fiecare forma si dam 10 minute la cuptorul preincalzit inainte, pana se rumenesc frumos. Se scot cu grija din forme, se asaza pe platou si se strecoara deasupra boia.

Pofta buna!

Afla aici cum se prepara Prajitura cu visine si urda