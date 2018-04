Pulpa de miel a stat la baitz-ul din vin si condimente 2 zile la frigider pentru a fi carnea cat mai frageda.

Apoi am mai condimentat putin pulpa, am pus-o in tava impreuna cu baitz-ul si usturoiul si am lasat-o la cuptor pentru 80 de minute.

Am servit cu sos de usturoi (mujdei de usturoi, smantana, castraveti murati si marar)

Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI