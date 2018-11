ROMÂNIA-BELGIA LIVE la tineret. Mirel Rădoi: Pentru noi este ca un meci oficial

ROMÂNIA-BELGIA LIVE. Pentru meciul amical al României U21 cu reprezentativa similară a Belgiei, programat joi, la Cluj, la ora 19:00, fanii își pot cumpăra bilete cu 10 lei. Accesul este general, iar casele de bilete ale stadionului Dr. Constantin Rădulescu sunt deschise de la ora 12:00 până la startul partidei.

"Pentru noi practic e ca un meci oficial, asta trebuie să fie atitudinea la fiecare partidă. Am avut rugămintea la Contra să îl lase pe Drăguş sa îl vedem şi noi cum se antrenează, dacă se va integra şi cât de repede la tineret, îi mulţumesc pe această cale. Am dorit să vedem şi pe cei care nu au fost sau au jucat foarte puţin la lot, dar care au jucat destul de mult la cluburi", a declarat selecţionerul naţionalei de tineret a României.

ROMÂNIA-BELGIA LIVE. Mirel Rădoi e bucuros că România va disputa contra Belgiei primul meci după calificarea la Europeanul de anul viitor, din Italia şi San Marino. "Noi am cerut să jucăm contra unei alte echipe calificate şi am găsit, vom vedea în martie ce vom găsi. Ei au venit cu lotul cel mai bun, cu care s-au şi calificat, şi este un meci destul de echilibrat. Sper să ne arate nivelul la care suntem, noi vom avea de câştigat din acest joc indiferent de rezultat. Noi avem un grup care are certitudini, între ei e acea competiţie pentru lotul de 23 care va merge la Euro", a mai spus Mirel Rădoi.

FRF a dorit iniţial să aranjeze în noiembrie un amical cu naţionala de tineret a Franţei, pe Arena Naţională, însă "cocoşii" au refuzat propunerea românilor.