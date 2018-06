Romanian Energy Day a ajuns la cea de-a şaptea ediţie. Dezbateri cu invitaţi de marcă la Bruxelles

Ajunsă la cea de-a şaptea ediţie, conferinţa "Romanian Energy Day" este organizată de Centrul Român al Energiei, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu suportul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Dedicat pieţelor energetice din Europa Centrală şi de Sud-Est, evenimentul reuneşte anual peste 130 de participanţi şi vorbitori de înalt calibru şi abordează problematica identificării opţiunilor viabile pentru implementarea şi integrarea măsurilor adoptate de Comisia Europeană în sectorul energetic pentru regiunea noastră. Conferinţa s-a evidenţiat ca un relevant forum de dezbateri şi cooperare regională, prin participarea în cadrul ediţiilor anterioare a comisarilor pe energie şi climă, Günther Oettinger şi Miguel Arias Canete şi a vicepreşedintelui Comisiei Europene Maros Sefcovic.

Într-o economie tot mai interconectată, diversificarea reţelelor şi resurselor energetice, inovaţia şi digitalizarea au fost temele de maxim

interes ale primei zile. Iar participarea la cel mai înalt înalt nivel, atît politic, cât şi economic, cu lideri de companii nu doar din zona energetică, dar şi din domenii precum telecomunicaţiile sau industria auto arată importanţa strategică a evenimentului.

"După cum ştiţi, în sesiunea de anul trecut de la Bucureşti, am semnat acordul de finanţare de 179 de milioane de euro pentru secţiunea română a gazoductului Bulgaria-România-Ungaria-ASustria, BRUA. Şi sunt încântat că România a progresat semnificativ pentru a permite terminarea lucrărilor la timp", a delarat comisarul european pe energie, Miguel Arias Canete.

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat marţi, la cea de-a şaptea ediţie a conferinţei internaţionale 'Romanian Energy Day'. În intervenţia sa, oficialul român a subliniat importanţa adoptării pachetului privind Uniunea Energiei, scopul final fiind acela de a asigura o energie la preţuri accesibile, sigură şi durabilă atât pentru Europa, cât şi pentru cetăţenii săi. 'România este pe deplin angajată în efortul comun european de implementare a acţiunilor aferente Uniunii Energiei şi a susţinut în mod constant măsurile de întărire a securităţii energetice a Europei, de atingere a obiectivelor pe termen lung în domeniul energiei şi schimbărilor climatice şi de realizare a unei pieţe energetice integrate şi funcţionale. Ţara noastră este un important furnizor de securitate energetică în regiune şi are potenţialul de a-şi întări acest rol pe viitor, sectorul energetic naţional dispunând de resursele şi de expertiza necesară pentru a contribui la consolidarea poziţiei României în rândul statelor Uniunii Europene', a declarat Victor Negrescu. De asemenea, ministrul delegat pentru Afaceri Europene a menţionat că România sprijină necesitatea ca Uniunea Energiei să devină o expresie a solidarităţii privind creşterea securităţii energetice, inclusiv din perspectiva primului mandat la Preşedinţia

Consiliului Uniunii Europene, pe care ţara noastră îl va exercita în primul semestru al anului 2019. 'Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene va acorda o atenţie sporită sectorului energetic şi va continua demersurile preşedinţiilor anterioare în vederea atingerii obiectivelor Uniunii Energiei. Pe baza necesităţii de a axa politicile pe nevoile cetăţenilor, programul de lucru al mandatului nostru va reflecta într-un mod adecvat interconectivitatea, o infrastructură modernă şi fiabilă fiind esenţială pentru a realiza o piaţă integrată a energiei', a subliniat Victor Negrescu.

"Am ajuns la a 7-a editie. Eu cred ca este important ca acest eveniment, Romanian Energy day, a reusit sa dovedeasca continuitate, perseverenta si prin prezenta comisarului Canete, prin prezenta ministrilor din Romania, precum si a membrilor Parlamentului European sau a doamnei comisar Corina Cretu, demonstram ca Romanian Energy Day a devenit un eveniment emblematic pentru energie la Bruxelles. Chiar daca evenimentul are un caracter de politici energetice ceea ce specialistii de azi si politicienii prezenti discuta despre importanta si continuitatea in energia consumatorilor. Oamenii de acasa trebuie sa inteleaga ca exista o preocupare importanta pe care atat Uniunea Europeana, cat si specialistii nostrii, politicienii o acorda atat mentinerii preturilor competitive in industria energetica romaneasca, dar in primul rand cu privirea securitatea si continuitatea in alimentare", a declarat şi Corneliu Bodea - presedinte Centrul Roman al Energiei. Dezbaterile cor continua şi miercuri.