ROMANII AU TALENT 2018: Alla şi Alex Ştefănescu merg în finala Românii au talent VIDEO

ROMANII AU TALENT 2018:VINERI a fost o adevarata sarbatoare a talentului autentic pe scena show-ului suprem, Romanii au talent, iar telespectatorii au avut parte de un show exploziv si au trecut prin diverse stari, de la emotie la energie, entuziasm sau bucurie, prin intermediul reprezentatiilor prezentate de cei 10 semifinalisti.



Tot in cea de-a doua gala live, fostul concurent Romanii au talent, Andrei Pavel, i-a realizat portretul lui Florin Calinescu din glitter, iar o parte din distributia musical-ului MAMMA MIA! le-a prezentat romanilor, in premiera, un moment din celebrul spectacol. La finalul serii, au fost alesi inca doi finalisti, Alla si Alex Stefanescu, iar Andi, Mihaela, Andra si Florin au anuntat cel de-al doilea candidat la castigarea premiului de originalitate in valoare de 10.000 euro, trupa Idiot.

Cea de-a doua gala live a sezonului 8 Romanii au talent a fost lider de audienta pe toate segmentele de public! Pe segmentul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, show-ul a inregistrat 9.0 puncte de rating si 30.9% share, fata de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obtinut 3.9 puncte de rating si 13.4% share.

Pe intreaga durata de difuzare, la nivel national, peste 1.8 milioane de telespectatori au urmarit spectacolul Romanii au talent, iar in minutul de maxima audienta de la 22:06, peste 2.4 milioane de romani au fost cu ochii pe cel mai iubit show de divertisment.

ROMANII AU TALENT 2018: Vezi AICI momentele VIDEO din a doua Gala a Talentului!

Energie si bucurie pe scena Romanii au talent

Inca zece semifinalisti au cucerit aseara romanii cu reprezentatii fascinante si cu determinarea cu care au luptat pentru un loc in marea finala. A fost un spectacol grandios, in care fiecare concurent si-a dus talentul la un nou nivel, reusind sa surprinda prin complexitate si stralucire. Ianis Anghel, Vlad Zapu si DJ ES.T, Anastasia si Serghei, Leonardo Dragusin, Jorik Popusoi, Vlad si Ioana, trupa Idiot, Badea Brothers, Alex Stefanescu si Alla au prezentat vineri, in apaluzele publicului, momente incredibile de breakdance, rap, aerial pole, canto, bboy breakdance, balet acrobatic, improvizatie, hand in hand, chitara si dans contemporan si au impresionat juratii cu energia si emotia pe care le-au transmis.

La finalul show-ului, publicul a ales cei doi finalisti ai serii. Telespectatorii si-au sustinut favoritii, insa cele mai multe voturi le-a primit Alla, iar Andi, Mihaela, Andra si Florin au fost nevoiti sa aleaga intre numarul de improvizatie prezentat de trupa Idiot si cel de chitara, sustinut de Alex Stefanescu.

Decizia a fost una extrem de grea, dar in cele din urma, juratii au acordat voturi egale, 2-2, si au lasat publicul sa hotaraasca si cel de-al doilea finalist al serii. Astfel, locul doi in preferintele celor de acasa, Alex Stefanescu, merge in marea finala. Cei doi concurenti continua lupta pentru titlul de cel mai talentat roman si marele premiu in valoare de 120.000 de euro.

Juriul a ales vineri si cel de-al doilea candidat la castigarea premiului de originalitate. S-au consultat, au analizat cu atentie fiecare concurent si au hotarat: alegerea lor este trupa Idiot.