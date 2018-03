ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV 16 MARTIE: Andra scapă porumbelul şi dă detalii din intimitate

ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV 16 MARTIE: Telespectatorii vor cunoaste noi concurenti veniti atat din tara, cat si din strainatate, cu povesti impresionante si abilitati care i-au determinat sa aiba curaj, sa lase in urma emotiile si sa isi doreasca sa candideze la titlul de erou national.

O aparitie excentrica ii fascineaza pe Andi, Mihaela, Andra si Florin inca din primele secunde, insa Florin este cel mai incantat de prezenta doamnei, dar si de momentul pe care-l prezinta si-i spune... usor dezamagit cand afla ca are un suflet pereche, chiar daca la distanta: ”Eu chiar ma bucuram, doamna. Batran sunt, de ingijire as avea nevoie, dar aveti iubit...”.

Un cățel extrem de simpatic rasa Jack Russel intră pe scenă plin de energie și face spectacol împreună cu alte două prietene patrupede și cu dresorul lor. Au venit direct din Milano pentru Românii au talent. Momentul este unul încântător pentru public și pentru jurați, care aplaudă săriturile spectaculoase și relația specială dintre ei și rămân muți de uimire când văd toate lucrurile complet ieșite din comun pe care aceștia le fac. Va fi o reprezentație plină de bucurie, de joacă și de distracție, la finalul căreia Andra va spune… ușor îngrijorată, dar cu zâmbetul pe buze: ”Mie mi-a dat bătăi de cap. Mi-a plăcut foarte mult, dar știu care va fi discuția de după, când voi ajunge acasă, și David îmi va spune: Mami, vezi, uite așa vreau și eu să facem! Vreau și eu, nu un câine, vreau trei câini!”. Spectacolul continuă în culise, unde Smiley și Pavel așteaptă nerăbdători concurenții, cu care au dialoguri savuroase.

Tot vinerea aceasta, de la 20:30, la Românii au talent, vom vedea un număr inedit, un mix de folclor și rock, prezentat de doi concurenți care ”sunt colegi pe scenă și parteneri acasă”. O apariție surprinzătoare și o voce care îi lasă pe toți fără cuvinte, încununate cu un moment de tandrețe.

ROMÂNII AU TALENT 2018. Florin Călinescu a fost impresionat de prestaţia celor doi şi a apăsat al treilea buton auriu.



"Acest golden buzz este ilustratia perfecta a ceea ce e aceasta emisiune: o recunoastere a talentului pur, mai ales in cazuri in care nu avem de-a face cu profesionisti. Oameni care si-au descoperit menirea lor in viata", spune Andi Moisescu.

ROMÂNII AU TALENT 2018. Doi tineri şi un copil au încins scena pe ritmuri de salsa. Au fost aplaudaţi de juriu şi public primind şi patru "DA".

"Iartă-mă că-ți spun, ai cel mai sexi fund pe care l-am văzut vreodată în niște blugi albi! Ești foarte talentată! Faceți împreună un trio absolut surprinzător și pentru asta sunteți bucurie! Sunteți the best!", spune Mihaela.

ROMÂNII AU TALENT 2018. Un student la actorie a oferit un moment special, vineri seara, pe scena de la "Românii au talent". "În 2 minute şi jumătate ne-ai făcut radiografia", i-a spus Andi Moisescu.

ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO PRO TV: Pe scena marilor pasiuni, talentul se exprimă în voie și cucerește inimi de români, iar curajul e o realitate get beget.

Vineri, de la 20:30, în cea de-a patra ediție ”Românii au talent”, vom afla povești uluitoare și vom urmări momente unice, prezentate de concurenți care lasă jurații și publicul fără cuvinte și aduc energie și emoție.

”Eu nu am mai văzut așa ceva, sunteți foarte, foarte tari!”, le spune Andra unor concurenți care aduc pe scenă un număr complex, iar Mihaela continuă: ”Iartă-mă că-ți spun, ai cel mai sexi fund pe care l-am văzut vreodată în niște blugi albi! Ești foarte talentată! Faceți împreună un trio absolut surprinzător și pentru asta sunteți bucurie! Sunteți the best!”.

Vinerea aceasta vedem despre ce reprezentație este vorba, dar și care este motivul pentru care Mihaela Rădulescu afirmă: ”Mai aveam o șansă, dar am pierdut-o și pe Andra. Și ea s-a dus în tabăra lui Florin. Eu cu Andi am rămas singurii care putem dezbate etnografie și folclor.”.

”Acest golden buzz este ilustrația perfectă a ceea ce e această emisiune: o recunoaștere a talentului pur, mai ales în cazuri în care nu avem de-a face cu profesioniști. Oameni care și-au descoperit menirea lor în viață.”, spune Andi Moisescu.

Tot vinerea aceasta, scena se va umple cu fete frumoase îmbrăcate în costume strălucitoare, care le pun formele în evidență, și cu foarte multe… pene. În culise, Smiley și Pavel se bucură în stilul lor de momentul prezentat, iar la finalul acestuia, exersează împreună cu grațioasele fete câteva mișcări și fac spectacol împreună… cu piruete și ridicări năucitoare.

Un alt concurent a venit la Românii au talent să-și prezinte aptitudinile, dar și cu gânduri mari în ceea ce privește marele premiu. Acesta declară că, dacă ar câștiga 120.000 de euro, ar vrea să-l ”înfieze” pe Pavel Bartoș.

Toate acestea, dar și cui și de ce îi spune Andi: ”Orange is the new black. Cunosc serialul și chiar îmi place. Nu știu ce a fost cu mine, am și eu momente de rătăcire.”, vedem mâine, de la 20:30, în cea de-a patra ediție Românii au talent!