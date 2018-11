Rovana Plumb îl contrazice pe Eugen Teodorovici: România nu a plătit cu fonduri europene credite la BEI şi BERD

"România nu a plătit din fonduri europene credite de la Banca Europeană de Investiţii şi Banca Europeană de Dezvoltare. Noi am decontat proiecte de infrastructură implementate de autorităţile române. Vreau să fac precizarea că toate proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile sunt întâi finanţate din bugetul de stat. Beneficiarul are relaţia directă cu statul român. Statul român solicită rambursarea şi reîntregeşte bugetul de stat din fonduri europene, din banii cheltuiţi în finanţarea proiectelor de dezvoltare ale României. Sigur că toate aceste lucruri sunt foarte tehnice, important este că, în conformitate cu procedurile europene, România nu a plătit din fonduri europene credite de la aceste bănci europene", a precizat Rovana Plumb ca reacţie la diverse afirmaţii făcute în spaţiul public.

Ministrul a precizat în acelaşi context că în perioada actuală de programare "România nu a pierdut niciun euro din alocarea fondurilor europene nerambursabile".

"Avem o relaţie foarte bună, o relaţie profesională corectă cu Comisia Europeană, având o colaborare permanentă, un dialog permanent, constructiv cu partenerii noştri", a mai declarat Plumb.

Pe 2 noiembrie, comisarul european pentru Politică regională, Corina Creţu, a afirmat că în România primeşte doar acuzaţii şi insulte, în condiţiile în care a reuşit să preia pe fondurile comunitare creditele ţării noastre la BEI şi BERD.

"Nu ştiu dacă aţi urmărit, dar, ca la un semnal, după ce am zis că studiul de fezabilitate al spitalelor regionale costă 1,8 milioane euro (şi nu 250, cât se avansase în spaţiul public), am început să fiu atacată într-un mod şocant. Aceste atacuri pornite ca la un semnal la adresa mea şi mai ales atacurile la adresa Uniunii Europene, injuriile prin care sunt acuzată că sunt vândută intereselor străine, în condiţiile în care toţi ştiu câte eforturi am făcut preluând pe fonduri europene toate creditele României pe care le avea de plătit către Banca Europeană de Investiţii şi Banca Europeană de Dezvoltare, salariile funcţionarilor din România care lucrează pe fonduri europene, fazând zeci de proiecte care nu s-au terminat la timp şi pentru care statul pierdea aproximativ 3 miliarde de euro, sincer, toate acestea mă lasă fără cuvinte", scria Corina Creţu pe Facebook.

Ulterior, senatorul liberal Florin Cîţu a postat pe aceeaşi reţea de socializare că datoria externă a României este plătită din fonduri europene, şi nu din creşterea economică.

"Iar i-am prins. Liviu Dragnea, guvernele lui, împreună cu toate trompetele PSD ne-au ascuns un fapt deosebit de grav. PSD+ALDE, la unison, înjură UE de doi ani de zile. Tot ce este capital străin sau are legătură cu UE este înfierat cu mândrie proletară. Dar ne-au ascuns ceva. Ne-au ascuns că o parte importantă a datoriei externe a statului român a fost plătită exclusiv din fonduri UE. Bombă, nu!?", a susţinut Cîţu.

Acuzaţii grave aduse de PNL: Dragnea şi PSD au ascuns faptul că au plătit datoria externă din fonduri europene

În replică, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a spus că astfel de măsuri au fost luate şi de alte ţări şi au condus la cel mai mare progres în utilizarea fondurilor europene începând cu anul 2013, dar sunt prezentate de politicieni drept "minciuni sau bombe".

"Fie că mă refer la continuarea finanţării proiectelor care nu au fost finalizate într-un singur ciclu financiar, fie la decontarea din fonduri europene a unor proiecte importante finanţate din fonduri naţionale sau atrase de la diverse instituţii financiare (inclusiv BEI şi BERD), aşa-numitele proiecte retrospective, acestea au fost măsuri luate în deplină conformitate cu regulamentele europene - sigur, chiar dacă unii abia acum au aflat, după mai mult de 4 ani, sunt oricând dispus să ofer explicaţii!", a scris Teodorovici pe Facebook.

Eugen Teodorovici confirmă: Datoria externă, plătită cu banii UE, cu acordul CE, acum patru ani