Roxana Vancea, apariţie incendiară la o emisiune TV. A arătat aproape tot FOTO

Scandal la Exatlon. Roxana Vancea, JIGNITĂ de Giani Kiriţă. "Vorbeşte-mi frumos!"

"Am plecat de acasă pregătită pentru ce era acolo! În faţa televizorului am avut preferaţi, acolo nu mai erau aşa spectaculoşi. Am simţit asta, că au nevoie de lumină, de speranţă, toţi erau demoralizaţi, aveau nevoie de energie pozitivă. Ferucio şi Boboc plângeau când am ajuns eu acolo, ei ajunseseră la Exatlon înaintea mea. Nu există lider în echipă. M-am cerut afară, erau tensiuni mari, se ajunsese la împins, la înjurat, la vorbit urât. Eu funcţionez dacă îmi vorbeşti calm şi frumos. Nu suport să urle cineva la mine, mă blochez", a mărturisit Roxana Vancea la Teo Show.

Roxana Vancea a stîrnit interesul telespectatorilor şi altfel: şi-a etalat picioarele superbe purtând o rochie mini. În evidență a mai ieșit și bustul generos, având în vedere că piesa vestimentară era suficient de decoltată.