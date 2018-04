S-a votat în Parlament. Toate televiziunile vor fi obligate să difuzeze aceste mesaje

Plenul a aprobat introducerea a două noi anunţuri de interes public în Legea audiovizualului. "Anunţurile de interes public sunt de două categorii: a) anunţul de interes public asumat de către o autoritate sau instituţie publică; b) anunţul de interes public definit de prezenta lege. În înţelesul prezentei legi, anunţul de interes public are următoarele semnificaţii: a) anunţul de interes public asumat de către o autoritate sau instituţie publică; b) anunţurile referitoare la fenomenele hidrometeorologice periculoase, emise de Autoritatea Naţională de Meteorologie şi de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor; c) anunţul 'Pentru sănătatea economiei naţionale, cumpăraţi produse fabricate în România!'; d) anunţul 'Pentru un mediu sănătos, învăţaţi copiii să respecte natura!'", prevede proiectul.



Pentru acest proiect de lege Camera Deputaţilor este primul for legislativ sesizat.