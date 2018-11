SALARIUL MINIM creşte de Ziua Naţională. Codul Muncii se va modifica în următoarea şedinţă de Guvern

"Săptămâna viitoare sau la următoarea şedinţă de Guvern vom avea o Ordonanţă de urgenţă de modificare a Codului Muncii. În Codul Muncii, la ora actuală, se vorbeşte de salariul minim, dar nu se vorbeşte de salariul minim diferenţiat între cei fără studii superioare şi cei cu studii superioare şi atunci primul pas pe care trebuie să îl facem este să modificăm Codul Muncii. După ce va fi modificat acest Cod al Muncii, va trebui să venim cu o Hotărâre de Guvern. De la 1 ianuarie ar urma să fie salariul minim pe economie 2.080 de lei, iar salariul minim pentru cei cu studii superioare 2.350 de lei şi pentru cei care au minim 15 ani vechime la fel, 2.350 de lei", a menţionat şeful de la Muncă, la Antena 3.



În ceea ce priveşte vechimea de 15 ani, Olguţa Vasilescu a precizat că este vorba despre 15 ani de vechime în muncă "în general", indiferent de locul de muncă, indiferent dacă a existat şomaj în această perioadă sau concediu de maternitate.



"Aici, din această zonă, am primit foarte multe întrebări de la oameni care voiau să ştie dacă trebuie să aibă 15 ani vechime la acelaşi loc de muncă sau dacă trebuie să aibă 15 ani vechime pe studii superioare... Nu. Trebuie să aibă în general 15 ani vechime, indiferent unde au lucrat, indiferent că au avut perioadă de şomaj sau de maternitate", a subliniat ea.



Ministrul Muncii a susţinut că planul a fost ca salariul minim pe economie să crească de la 1 noiembrie, dar a existat un protest din partea patronatelor şi s-a decis să se facă testul IMM-urilor.



"Noi am avut în plan ca să o facem din luna noiembrie. Am avut în septembrie o întâlnire cu patronatele şi cu sindicatele. Sindicatele ne-au reproşat faptul că nu am făcut salariul minim diferenţiat, aşa cum scrie în programul de guvernare şi i-am asigurat că până la sfârşitul anului acest lucru se va întâmpla. De asemenea, noi ieşisem în dezbatere publică cu un salariu minim pe economie de 2.050 de lei. Iarăşi ni s-a atras atenţia că trebuie să fie de 2.080 (de lei - n. r.) ca să fie o creştere de 100 lei pe net, cât este prevăzut în programul de guvernare, ceea ce este într-adevăr corect. Şi, cum noi suntem foarte sensibili la discuţiile despre programul de guvernare, am hotărât să facem această modificare. Vă spuneam că am avut în plan să o facem în luna noiembrie, însă am avut un protest din partea patronatelor la care ne aşteptam, dar, în acelaşi timp, am hotărât că este mai bine să facem şi testul IMM-urilor. Ce înseamnă asta? Că pe site-ul Ministerului IMM-urilor se pune un chestionar la care trebuie să răspundă firmele mici şi mijlocii. Neavând acest test pe salariul diferenţiat, am fost de acord să mergem o lună mai târziu, adică să aplicăm de la 1 decembrie (creşterea salariului minim - n. r.). De la 1 ianuarie intră Legea salarizării, iar de la 1 decembrie intră salariul minim pe economie", a explicat Vasilescu.



Totodată, aceasta a reiterat că, potrivit Legii salarizării în sectorul bugetar, din 2019 salariile vor creşte 25% din diferenţa între ce este acum în plată şi grila din 2022 aferentă fiecărei familii ocupaţionale.