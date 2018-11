Sava Negrean Brudaşcu reacţionează după ştirile false privind moartea sa: "Bunul Dumnezeu m-a înzestrat cu multa sănătate"

"Buna dimineata tuturor prietenilor mei. Contrar celor aparute pe internet referitor la persoana mea, va anunt ca sunt foarte bine, am avut in aceste zile multe evenimente la care am participat cu drag, filmari de care sper sa va bucurati de sfintele sarbatori care se apropie. Bunul Dumnezeu m-a inzestrat cu multa sanatate lucru pentru care nu pot decat sa îi multumesc zi de zi. Cat despre cei care dezinformeaza in mod voit, ma rog aceluiasi Dumnezeu sa le dea minte si sa inceteze cu aceste glume sinistre aparute si la adresa altor colegi artisti. Va imbratisez cu toata dragostea mea pe fiecare in parte si va doresc tot binele din lume", a scris îndrăgiata cântăreaţă pe facebook.

Artista s-a născut pe 2 iunie 1947, într-un sat din zona Sălajului.

Într-un interviu pentru revista Taifasuri, Sava Negrean Brudașcu explica că povestea numelui său, Sava, este legată de un blestem. Vedeta a făcut mărturisiri incredibile despre nașterea sa. „Povestea numelui meu este tristă şi se leagă de un blestem, de un lucru nefast din familia mea. Înainte ca eu să mă nasc, părinţii mei au avut şapte prunci, care mureau la vârste mici. Am apărut în viaţa lor atunci când nici nu mai sperau că vor mai avea vreun copil. Dumnezeu s-a îndurat de ei şi m-a adus pe mine', spunea cântăreața de muzică populară. „Ca să scape de blestem, m-au „vândut' imediat după naştere pe fereastră unei vecine şi mi-au pus un nume de bărbat, ca să păcălească moartea. Mulţumesc bunului Dumnezeu că trăiesc şi mă bucur pentru fiecare clipă a vieţii mele. Şi fiicei mele i-am pus numele de Sava', mai spunea solista.