Scandal cu focuri de armă la Clejani. Poliţiştii au intervenit de urgenţă VIDEO

UPDATE. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Giurgiu, Daniel Patentaşu, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, că au fost trase focuri de armă în localitatea Clejani, din judeţul Giurgiu, fiind deschis un dosar penal.

”În cursul dimineţii am fost sesizaţi cu privire la faptul că, în localitatea Clejani, în judeţul Giurgiu, are loc un conflict. La faţa locului s-au deplasat imediat echipaje de Poliţie, în prezent situaţia este sub control. Se efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor care au condus la producerea acestui conflict. Din primele declaraţii s-au auzit focuri de armă, urmează ca acest lucru să fie stabilit cu certitudine în urma cercetărilor pe care le vom efectua”, a spus Patentaşu.

Potrivit acestuia, sunt duse mai multe persoane la audieri, iar în paralel se fac în continuare cercetări la faţa locului.

Ancheta este coordonată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale.

Cele două familii de rromi au ales să-și facă dreptate singuri și au folosit tot ce aveau la îndemână. Unul dintre scandalagii a folosit o pușcă cu alice. Două persoane au fost rănite și au fost transportate la spital.

Polițiștii din Mihăilești, de care aparține localitatea Clejani, luptătorii de la trupele speciale ale poliției, dar și jandarmii au intervenit pentru aplanarea conflictului.