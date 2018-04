SCANDAL URIAŞ. Giani Kiriţă şterge pe jos cu un mare antrenor de la Dinamo şi ameninţă cu bătaia doi jucători. "Dacă ţi-i iau la palme"

Nu mai reprezinta un secret pentru nimeni faptul ca Giani Kirita este un tip vulcanic, direct, care spune lucrurilor pe nume fara sa ii pese de consecinte, scrie stirilekanald.ro. "Faimosul" de la Exatlon nu tine cont de persoana, de context sau de varsta, pentru el, conteaza doar ce are de transmis.

Giani Kirita s-a luat de Andone! L-a atacat dur dupa ce a pierdut cateva meciuri

Asa s-a intamplat de pilda in 2016, atunci cand Dinamo, echipa la care el a evoluat cateva sezoane si a fost si capitan, nu o ducea prea bine in campionat. „Cainii" erau antrenati in acea perioada de Ioan Andone, iar rezultatele proaste l-au transformat pe Kirita in cel mai mare contestatar al "Falcosului". Mai mult, mai in gluma, mai in serios, el s-a oferit, sa-i ia locul la echipa!

"Nea Ando e depasit! Nu mai are ce sa faca. Sa plece, sa-i lase pe altii mai tineri! Daca as veni eu, s-ar vedea din prima etapa rezultatele. Eu sa fiu antrenor, eu preparator fizic! Sa vezi ce ti-i prepar... Daca ti-i iau la palme pe domnisoarele Lazar si Rotariu (n.r. vedetele de atunci ale echipei Dinamo, o sa joace dup-aia de frica. Sa vezi cum o sa dea totul pe teren", a declarat, in presa, Kirita.