Scenariul BOMBĂ prin care România mai poate ajunge la EURO 2020 din Liga Naţiunilor

Cele patru castigatoare ale grupelor din Liga C (Serbia, Scotia, Norvegia si Finlanda) vor disputa un play-off, iar invingatoarea va ajunge la EURO 2020. Play-off-ul va avea loc in martie 2020, iar pana atunci se vor disputa si preliminariile normale ale turneului final, in perioada martie-noiembrie 2019.

GRUPĂ INFERNALĂ pentru România în preliminariile pentru EURO 2020. Adversari de calibru pentru "tricolori"

In cazul in care Serbia, Scotia, Norvegia si Finlanda vor obtine calificarea prin intermediul preliminariilor, Romania va disputa si ea play-off-ul pentru calificarea la EURO 2020 din postura de ocupanta a locului 2 a unei grupe din Liga Natiunilor.

Romania este echipa de pe locul doi cel mai slab clasata, fiind depasita de Bulgaria, Israel si Ungaria.