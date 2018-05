Se schimbă data de plată a pensiei. Când îşi vor lua românii banii

"S-a stabilit un calendar foarte strict în ceea ce priveşte plata pensiilor. Acum se face între 9-28 ale luni, rămânând 2-3 zile pentru pensionarii care nu au fost acasa. S-a decis ca să nu mai existe niciun fel de confuzie şi oricine să ştie când primeşte pensia, ca pensiile să fie plătite până în data de 15 ale lunii. Calculul este făcut ca în 9 zile să fie date toate pensiile. La 1 ale lunii se virează banii către Poșta Română, apoi se fac toate procedurile (…) astfel încât 15 mai să fie ultima zi în care să se plătească pensiile. Rămâne să se decidă de când intră în vigoare această măsură. Problema este dacă se începe din iunie sau iulie, ca de la 15 ale lunii să se plătească pensiile”, a precizat Liviu Dragnea.

Totodată, Liviu Dragnea a anunţat că premierul a decis trimiterea Corpului de control la Poşta Română, urmare a problemelor în virarea pensiilor.

"Un subiect discutat de noi (în şedinţa PSD – n.r.) se referă la modul de plată efectivă către pensionari. Au apărut (probleme cu plata pensiilor - n.r.) în ultima perioadă în anumite judeţe, ceea ce este inadmisibil, în condiţiile în care Guvernul a transferat la timp banii către Poşta Română. Sigur că doamna prim-ministru a cerut explicaţii la ministrul Comunicaţiilor şi de la conducerea Poştei Române şi am aflat astăzi cum stau lucrurile. Doamna premier ne-a informat că a dispus deja Corpului de control să facă o verificare atentă şi serioasă cu privire la această situaţie", a anunţat Dragnea după şedinţa BPN al PSD.

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a oferit noi detalii despre Legea pensiilor, proiect care, potrivit demnitarului, ar fi finalizat.

"Noi am finalizat legea. Nu mai vreau să vorbesc despre această lege, până când aceasta va fi urcată pe site. Ea va ieși destul de repede, pentru că suntem pe final cu simulările. Vreau să mă consult cu cât mai multă lume care știe despre ce vorbește. Legea pensiilor nu este ușoară. Noi am vrut să nu ne mai grăbim, noi am avut-o gata de la 1 octombrie. Nivelul de așteptare este uriaș. Legea este trecută ca prioritate de Guvern pe agenda noastră", spune Olguța Vasilescu.

