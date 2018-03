Sebastian Ghiţă, interviu din Belgrad: O voi întreba pe Kovesi dacă a complotat să îmi facă rău VIDEO

"Nu am plănuit această fugă sau plecare. Poate că Parchetul General va verifica dacă doamna Kovesi îi coordona pe Onea şi pe Negulescu sau doar îi foloseau numele. Într-o zi sunt curios, când o să mă întâlnesc cu prietena mea, Codruţa, s-o întreb dacă într-adevăr a complotat, a gândit împreună cu acele două personaje să-mi facă tot ce mi-au făcut în anii aştia", a declara Sebastian Ghiţă.

Întrebat dacă este surprins că Laura Codruţa Kovesi nu a părăsit şefia DNA, omul de afaceri a replicat că nu el este cel care trebuie să facă curăţenie în societate.

"Eu îi cunosc bine pe aceşti doi oameni şi ştiu cine sunt în România, ştiu cu ce ambasade au lucrat, ştiu cu ce servicii au lucrat, ştiu ce sprijin puternic au şi mi-e clar şi de ce nu pleacă Kovesi astăzi, dar nu e treaba mea. Nu sunt eu cel chemat să facă curăţenie în societate. Astea sunt chestiuni pe care trebuie să le facă directorul SRI-ului, preşedintele ţării, şefii celor două camere, comisiile din parlament, la sfârşit democraţia noastră, mecanismele, sistemele, mai dificil, dar încep să funcţioneze", a spus Sebastian Ghiţă.

Legat de dovezile privind prezenţa Laurei Codruţa Kovesi la o petrecere la vila SRI din Sinaia, Sebastian Ghiţă i-a arătat o fotografie de pe telefonul mobil jurnalistului Ion Cristoiu motivând că nu o poate arăta camerei video deoarece: "Nu cred că e momentul ca eu să fac ceva peste preşedintele din ţara mea şi să încerc şi să provoc ceva".

"Văzând toate aceste falsuri din instituţia doamnei Kovesi, auzindu-i pe procurorii de acolo că se duceau şi o întrebau, îi cereau coordonarea sau lucraum sub coordonarea dânsei, văzând că toate instituţiile s-au sesizat, că Inspecţia Judiciară face verificări, că CSM-ul prin preşedintă îşi exprimă îngrijorarea, că doamna preşedintă Tarcea trage un semnal de alarmă, că până şi domnul Procuror general Lazăr admite că lucrurile sunt în neregulă, cu toate acestea preşedintele ţării a luat decizia s-o ţină, s-o apere şi să treacă cu vederea aceste lucruri. Ce vreau să spun este că nu e treaba mea", a mai spus omul de afaceri.