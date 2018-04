Secretul din casa Exatlon! Anda Adam spune ce se întâmpla la baie. Ce se ascunde înauntru şi nu s-a văzut niciodată la televizor

Anda Adam a marturisit ca in perioada in care era accidentata la picior, la Exatlon, Diana Belbita a fost cea care a ajutat-o enorm. Diana nu numai ca era in permananta langa Anda Adam, dar existau si momente in care artista era pur si simplu carata in brate de cea supranumita "Printesa Razboinica".

"Cat m-a carat ea la baie cand eram accidentata! Aveam la toaleta o treapta inalta, pe care nu puteam sa o sar si Diana ma cara", a povestit Anda Adam, care a mai marturisit ca au fost momente la Exatlon in care se ascundea de colegi ca sa planga.

"Eu plangeam pe la baie. Ma duceam, plangeam si astia (n.r. colegii de la Exatlon) strigau dupa mine, pentru ca jucam Fazan. Si eu ieseam direct din baie jucand, pentru ca sa nu se prinda baietii ca tocmai am tras o serie de plans", a povestit Anda Adam, la venirea in tara a Dianei Belbita.

Anda Adam a suferit in timpul unei probe de la Exatlon o accidentare la genunchi, in acelasi loc unde cu cativa ani in urma avusese o operatie. Din pacate, ea a avut nevoie de o noua operatie la menisc asa ca a trebuit sa plece de la Exatlon. In perioada in care a ramas in competitie, desi accidentata la picior, Anda Adam a fost ajutata sa se deplaseze de Diana Belbita.