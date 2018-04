FRIPTURĂ DE PAŞTE, secretul unui bucătar profesionist. Aşa se marinează carnea de miel ca să fie moale şi să aibă un gust formidabil

REŢETE DE PAŞTE. Atunci cand carnea este marinata capata un gust, o culoare si o aroma aparte, scrie andreilaslau.ro.

Carnea marinata absoarbe lichidul in care este pusa, iar dupa ce este gatita este mult mai suculenta. In plus, carnea va fi gata mult mai rapid.

Ingrediente:

vin alb

ulei de masline

Usturoi (de preferat verde)

menta

cimbru

un pic de busuioc

foi de dafin

piper

boia dulce

sare

Mod de preparare:

Usturoiul, menta si busuiocul se toaca marunt.

Toate ingredientele se adauga in vin, amestecandu-se pentru omogenizare. Sarea si piperul seadauga dupa gust.

Cantitatea de bait (marinada) trebuie sa fie suficienta pentru imbaierea carnii. Se asaza carneaintr-un vas, de preferinta mai intins (vasele yena sunt excelente), potrivit bucatarulpriceput.ro.

Se toarna baitul peste carne si se trage deasupra o folie de plastic, de aluminiu ori se etanseizeaza cu un capac pentru a sigila vasul si a forta aromele sa se fixeze in carne. Vasul cu carne se pune la frigider. Cand sunteti pregatiti sa puneti friptura lacuptor se scoate din frigider.