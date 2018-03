Sigur nu ştiai asta! De ce să nu mai arunci niciodată cojile de ou

Cojile de oua contin calciu in proportie de 90%, asemanator chimic cu calciul din care sunt formate oasele si dintii. De aceea, calciul din cojile de oua este usor absorbit in corp si are multe efecte benefice pentru sanatate. Cojile de oua sunt, de asemenea, o sursa buna de fier, zinc, cupru, mangan, fluor, fosfor, crom.

In plus, cojile de oua, iti ajuta maduva sa produca mai multe celule rosii de sange sanatoase. Previn osteoporoza, scad colesterolul si tensiunea.

Cum sa le utilizezi

Macina cinci coji uscate de oua pana obtii o pudra fina. Adauga pudra in 3 litri de apa si lasa in frigider timp de o saptamana pentru a se dizolva. Daca doresti, adauga si suc de lamaie pentru aroma.

Consuma doua, trei pahare din acest amestec in fiecare zi.

