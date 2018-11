Simona Halep a ajuns într-o situaţie disperată. Avertisment teribil primit de nr. 1 WTA

Simona Halep ar trebui sa ia o decizie cat mai rapid, mai ales ca pregatirea pentru noul sezon sta sa inceapa si ea trebuie facuta alaturi de un antrenor, a spus spus reputatul jurnalist David Law, de la BBC, in emisiunea Tennis Podcast.

"Are nevoie cu siguranta de un antrenor! Nu are cum sa continue fara un antrenor! N-avem niciun dubiu, isi va angaja un nou antrenor. Cu Darren, rezultatele vorbesc de la sine pentru ce au realizat, iar Simona e constienta ca are nevoie de un antrenor in continuare", este opinia lui David Law.

Simona Halep şi Darren Cahill s-au despărţit! Ce i-a transmis antrenorul şi reacţia liderului WTA

Simona Halep a confirmat doar despartirea de Darren Cahill, insa nu a vorbit deloc despre numele viitorului antrenor. Se vehiculeaza si ideea ca liderul WTA va incepe anul doar alaturi de preparatorul fizic Teo Cercel si de un sparring-partner.