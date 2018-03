Simona Halep, alături de Serena Williams la Miami. Cele două au fost adversare FOTO

Simona și Serena au participat la actiunea în scop caritabil, înaintea startului turneului Premier Mandatory de la Miami, sub numele de "Miami All Star Tennis for Charity”, destinat strângerii de fonduri pentru organizația ACEing Autism.



Evenimnentul a fost organizat de fostul jucător sud-african Cliff Drysdale. S-au jucat meciuri demonstrative, fără a se ține cont de scor, iar Simona a făcut pereche cu Darren Cahill.

Simona Halep a făcut pereche cu Tiafoe, dar şi cu antrenorul ei, Darren Cahill.