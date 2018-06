SIMONA HALEP - ANDREA PETKOVIC în turul al treilea la Roland Garros 2018. S-a anunţat ORA MECIULUI

Irina Begu va fi prima care va intra pe teren. Meciul romancei contra Carolinei Garcia se va disputa sambata, nu inainte de ora 14:30. Va fi a doua partida care se va desfasura pe arena "Suzanne-Lenglen".

Simona Halep - Andrea Petkovic se va disputa tot sambata, nu inainte de ora 16:00, a treia partida pe terenul cu numnarul 18.

"Ma astept la un meci greu, deoarece returneaza tot si joaca plat. Asa ca va fi un meci dificil. Lupta pana la sfarsit si nu renunta nicio clipa. Dar si eu voi face la fel", a spus Simona Halep.

"Am mai întâlnit-o pe Simona Halep, în semifinale la Roland Garros 2014, dar de atunci lucrurile s-au schimbat mult. Ok, am o formă bună, dar ea joacă fantastic la acest turneu! Va fi un meci greu şi va trebui să facem un plan de joc cât mai bine pus la punct. Ar fi extraordinar să repet evoluţia din 2014, dar să nu uităm că joc contra Simonei Halep", a declarat Andrea Petkovic.

Simona halep - Andrea Petkovic se joaca, sambata, nu inainte de ora 18:00, în direct la Eurosport.