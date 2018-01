SIMONA HALEP - ARYNA SABALEKNA LIVE VIDEO ONLINE 2018. DIGI SPORT STREAMING ONLINE HALEP - SABALENKA

"Nu am jucat niciodată împotriva ei și nici nu am văzut-o jucând niciodată, dar voi vorbi cu antrenorul meu și poate voi urmări și câteva din meciurile ei. Știu însă că lovește puternic, la fel ca și Duan, așa că va fi un meci dificil. Sunt însă gata să joc și vom vedea mâine ce se va întâmpla", a spus Halep, la conferinţa de presă de după partida de astăzi.

Sabalenka a impresionat pentru prima oară în 2016, când, la doar 18 ani, a reușit un salt impresionant în clasament: de pe locul 548 până pe 155. În anul recent încheiat, Sabalenka a confirmat și a ajuns până pe locul 73, cel mai bun al carierei.

Tot în 2017, puștoaica din Belarus a câștigat primul trofeu al carierei, impunându-se în noiembrie în turneul 125K de la Mumbai, jucând și finala de la Tianjin, unde a pierdut greu în fața Mariei Sharapova, 5-7, 6-7.

Ascensiunea Arynei Sabalenka a luat amploare și în FED Cup, unde, în lipsa Viktoriei Azarenka, a fost liderul echipei Belarusului, care a ajuns până în finală, pierdută la limită în fața Statelor Unite. În finală, Sabalenka a reușit o victorie de excepție, trecând de proaspăta câștigătoare de la US Open, Sloane Stephens.

Simona Halep, locul I WTA, a învins-o, miercuri, cu scorul de 3-6, 6-1, 6-2, pe chinezoaica Ying-Ying Duan, locul 91 WTA, calificându-se în sferturile de finală ale Shenzhen Open. În urma acestui succes, Halep îşi va păstra locul I în clasamentul WTA pentru a 14-a săptămână la rând şi va fi principala favorită la Australian Open, primul; Grand Slam al anului (15-28 ianuarie).

Înaintea acestei partide, cele două jucătoare se mai întâlniseră o dată, anul trecut, pe iarbă, la Eastbourne. Atunci, Halep s-a impus în trei seturi, revenind după un prim set exploziv al chinezoaicei (scor 3-6, 6-3, 6-2).

Istoria s-a repetat, miercuri, când Duan, 1,86 metri înălţime, a început agresiv, cu serviciu puternic (constant peste 160 de kilometri/oră), lovituri tari, trimise alternativ către liniile laterale ale terenului, şi retururi bine plasate. Halep s-a văzut pusă în dificultate de evoluţia ofensivă a adversarei, a ajuns de multe ori cu întârziere la minge şi a fost obligată să lovească din poziţii dificile. Românca a încercat să o joace mai mult pe rever pe Duan, unul dintre punctele slabe ale acesteia, a reuşit o facă să greşească de câteva ori, dar nu a putut împiedica pierderea primului set.

Duan a obţinut un break la 2-1, pe care l-a păstrat pâna la finalul setului, câştigat cu 6-3, în 32 de minute. Sportiva chineză de 28 de ani a "ars" însă repede, ca la Eastbourne. Serviciul ei a început să scadă în precizie, la fel loviturile nu şi-au mai atins ţinta, în apropierea marginilor terenului. Halep a simţit slăbiciunile adversarei şi a început să puncteze din ce în ce mai mult pe tabelă. La 2-1, Halep a avut primele ei mingi de break în acest meci, a fructificat una, apoi a câştigat alte opt ghemuri la rând. După primele trei, setul al doilea s-a încheiat cu 6-1 pentru Halep, într-o oră de la start.

Yin-Ying Duan a acuzat dureri la coapsa stângă, a cerut time-out medical, astfel că decisivul s-a reluat după o pauză de aproximativ opt minute. Chinezoaica a încercat să se agaţe de acest meci, dar a mai reuşit câte ceva pe tabelă după ce Halep a ajuns la 5-0. Duan a luat două ghemuri la acest scor, înainte ca Simona Halep să pună capăt decisivului, cu 6-2, şi meciului, după o oră şi 37 de minute.

În faza următoare, Halep va evolua pentru prima dată cu Arina Sabalenka din Belarus, în vârstă de 19 ani şi ocupantă a locului 73 WTA. Sanbalenka are partide bune la Shenzhen, obţinând două victorii destul de clare, 6-4, 6-4, cu Monica Niculescu şi 6-1, 6-0, cu Danka Kovinici din Muntenegru.

Calificarea în sferturi este recompensată la Shenzhen cu 13.121 de dolari şi cu 60 de puncte WTA.

Anul trecut, românca a pierdut în optimi la acest turneu, în faţa sportivei cehe Katerina Siniakova, scor 3-6, 6-4, 5-7. Halep a câştigat competiţia chineză în 2015.

Evoluţia scorului:

SIMONA HALEP - Ying-Ying Duan, 6-2 în setul decisiv

SIMONA HALEP - Ying-Ying Duan 6-1, în setul al doilea.

SIMONA HALEP - Ying-Ying Duan 3-6, Simona pierde primul set.

Simona Halep, principala favorită, va juca în meciul trei de pe arena centrală, după ora 09:55, împotriva chinezoaicei Ying-Ying Duan, numărul 91 WTA. Dacă se va califica în sferturile competiţiei, constănţeanca va fi sigură că va rămâne pe primul loc în clasamentul mondial la finalul turneului.

Jucătoarea spaniolă de tenis Garbine Muguruza, numărul doi mondial, a abandonat în optimile de finală ale turneului WTA de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 894.700 dolari, marţi, în setul al treilea al meciului cu sârboaica Aleksandra Krunic, după ce câştigase primul set cu 7-5, l-a pierdut pe al doilea cu 6-7 (3) şi avea 2-1 în decisiv.



Muguruza, care astfel nu mai are şanse să o depăşească săptămâna aceasta pe Simona Halep, liderul mondial, a renunţat la joc din cauza crampelor musculare după două ore şi 26 de minute. De remarcat revenirea reuşită de Krunic în actul secund, după ce a fost condusă cu 5-2.

Garbine Muguruza ar fi putut urca pe primul loc mondial dacă ar fi ajuns în finală la Brisbane, iar Simona Halep, actualul lider WTA, nu ajunge în semifinale la Shenzhen.

O altă sportivă care i-ar putea lua locul lui Halep este Caroline Wozniacki. Aceasta poate reveni pe locul I pentru prima dată din ianuarie 2012 dacă va câştiga turneul de la Auckland, iar Halep pierde înaintea sferturilor de finală la Shenzhen.

Krunic va juca în sferturi la Brisbane cu învingătoarea dintre românca Sorana Cîrstea şi letona Anastasija Sevastova, cap de serie numărul şapte.

PROGRAMUL TRANSMISIILOR DIN TENIS DE MIERCURI, 3 IANUARIE

WTA Shenzhen, Digi Sport 1

Irina BEGU (ROU) vs. Ekaterina ALEXANDROVA (RUS) - 06:00

Katerina SINIAKOVA (CZE) vs. Yafan WANG (CHN)

Simona HALEP (ROU) vs. Ying-Ying DUAN (CHN)

Ana BOGDAN (ROU) vs. Kristyna PLISKOVA (CZE)