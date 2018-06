SIMONA HALEP ELISE MERTENS (ora 12:00) LIVE STREAM ONLINE VIDEO ROLAND GARROS 2018 EUROSPORT

SIMONA HALEP ELISE MERTENS LIVE STREAM ONLINE VIDEO ROLAND GARROS 2018 EUROSPORT. Simona Halep și Elise Mertens se vor întâlni pentru a doua oară în circuitul WTA. Prima confruntare a avut loc tot pe zgură, la Madrid, în 2018: SIMONA HALEP - ELISE MERTENS 6-0, 6-3. EUROSPORT transmite, luni, de la ora 12:00, SIMONA HALEP ELISE MERTENS LIVE STREAM ONLINE VIDEO ROLAND GARROS 2018.

SIMONA HALEP ELISE MERTENS LIVE STREAM ONLINE VIDEO ROLAND GARROS 2018 EUROSPORT. SIMONA HALEP a trecut în optimile de finală de Andrea Petkovic, scor 7-5, 6-0, în timp ce ELISE MERTENS a eliminat-o, în aceeaşi fază de la ROLAND GARROS 2018, pe Daria Gavrilova, scor 6-3, 6-1. SIMONA HALEP - ELISE MERTENS se joacă, luni, de la ora 12:00, pe arena "Philippe Chatrier", în sferturile de finală de la ROLAND GARROS 2018 LIVE STREAM ONLINE VIDEO EUROSPORT.

SIMONA HALEP ELISE MERTENS LIVE STREAM ONLINE VIDEO ROLAND GARROS 2018 EUROSPORT. Simona Halep și Elise Mertens şi-au asigurat câte un cec de 222.000 de euro şi câte 240 de puncte WTA pentru prezența în optimile de finală de la Roland Garros 2018. Eurosport transmite live stream online video SIMONA HALEP - ELISE MERTENS.

SIMONA HALEP ELISE MERTENS LIVE STREAM ONLINE VIDEO ROLAND GARROS 2018 EUROSPORT. Simona Halep a declarat înaintea meciului cu Elise Mertens că performanţele foarte bune pe care le-a obţinut la Paris nu au venit întâmplător, "Oraşul luminilor" fiind, în viitor, o posibilă gazdă: "Cum se zice, fără resentimente. Am câştigat aici la juniori. Este aproape de ţara mea. Iubesc Parisul, să stau acolo şi să vizitez. Poate voi locui acolo într-o zi. Pur şi simplu iubesc totul la acest turneu". EUROSPORT transmite, luni, de la ora 12:00, SIMONA HALEP ELISE MERTENS LIVE STREAM ONLINE VIDEO ROLAND GARROS 2018.

SIMONA HALEP ELISE MERTENS LIVE STREAM ONLINE VIDEO ROLAND GARROS 2018 EUROSPORT. "Simona Halep m-a batut cu 6-0, 6-3 la Madrid, dar atunci am avut probleme medicale. Cu siguranta este una dintre cele mai bune jucatoare pe zgura astazi. Oricum, mi-am dat seama cum trebuie sa joc contra ei si ce trebuie sa fac pentru a castiga. Nu trebuie sa o las sa joace sau sa incerc sa stau la joc cu ea de pe linia de fund deoarece returneaza tot. Daca intru in teren, am o sansa buna sa castig" a declarat Elise Mertens. EUROSPORT transmite, luni, de la ora 12:00, SIMONA HALEP ELISE MERTENS LIVE STREAM ONLINE VIDEO ROLAND GARROS 2018.

SIMONA HALEP ELISE MERTENS LIVE STREAM ONLINE VIDEO ROLAND GARROS 2018 EUROSPORT. Câștigătoarea meciului SIMONA HALEP - ELISE MERTENS va juca în sferturile de finală de la Roland Garros 2018 cu învingătoarea partidei Angelique Kerber - Caroline Garcia. SIMONA HALEP - ELISE MERTENS se joacă, luni, de la ora 12:00, pe arena "Philippe Chatrier", în sferturile de finală de la ROLAND GARROS 2018 LIVE STREAM ONLINE VIDEO EUROSPORT.

SIMONA HALEP ELISE MERTENS LIVE STREAM ONLINE VIDEO ROLAND GARROS 2018 EUROSPORT. SIMONA HALEP ELISE MERTENS este primul meci al zilei de luni pe arena "Philippe Chatrier" de la ROLAND GARROS 2018. SIMONA HALEP şi ELISE MERTENS se întâlnesc, de la ora 12:00, în sferturile de finală. EUROSPORT transmite SIMONA HALEP ELISE MERTENS LIVE STREAM ONLINE VIDEO ROLAND GARROS 2018.