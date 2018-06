SIMONA HALEP-GARBINE MUGURUZA LIVE ROLAND GARROS. Declaraţia ibericei despre meciul de joi VIDEO

SIMONA HALEP-GARBINE MUGURUZA LIVE ROLAND GARROS. Simona Halep o va întâlni în semifinale pe Garbine Muguruza, care a spulberat-o pe Maria Sharapova, 6-2, 6-1, rusoaica suferind astfel cea mai dură înfrângere într-un turneu de Grand Slam.

"Mă bucur să fiu din nou în semifinale. A fost un meci bun. Abia aștept meciul de mâine, cu Halep. Sper, de asemenea, că va fi o mare partidă", a spus Muguruza, într-un clip postat pe contul său de Twitter.

SIMONA HALEP-GARBINE MUGURUZA LIVE ROLAND GARROS. Garbine Muguruza are 3-1 în duelurile directe cu Simona, ultimul succes fiind unul categoric, scor 6-1, 6-0, în finala din 2017, de la Cincinnati. Singura întâlnire pe zgură a fost câștigată de Simona Halep, la Stuttgart, în 2015.

Happy to be back in semis @rolandgarros. It was a good match today! Looking forward tomorrow's match against Halep. #RG2018 pic.twitter.com/sexSJjVrlS