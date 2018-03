SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA ONLINE. S-a anunţat ora semifinalei de la Indian Wells 2018

SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA ONLINE. Meciurile vor avea loc sâmbătă dimineaţă: primele vor juca Williams şi Kasatkina, de la ora 04:00, iar Halep şi Osaka vor intra pe teren în jurul orei 05:30, după încheierea primei semifinale. Vineri dimineaţă s-a stabilit şi a doua semifinală de la Indian Wells, respectându-se tradiţia la ediţia din acest an: nicio zi fără surprize! Angelique Kerber (Germania), a 10-a favorită a turneului de 8,7 milioane de dolari, a fost învinsă în mai puţin de o oră de Daria Kasatkina (Rusia), cap de serie numărul 20, în sferturile de finală. Rusoaica a distrus-o pur şi simplu pe Kerber, scor 6-0, 6-2, iar pentru un bilet în ultimul act se va lupta cu Venus Williams (favorită 8). Americanca a avut şi ea parte de un meci simplu, trecând de Carla Suarez Navarro (Spania, favorită 27), cu scorul de 6-3, 6-2.

Organizatorii de la Indian Wells au decis ca semifinalele fetelor să se dispute în sesiunea de seară, iar meciurile băieţilor, care vor avea loc în cadrul sferturilor de finală, să se joace ziua. Astfel, Simona Halep şi Naomi Osaka vor evolua în ultima partidă de simplu de pe central, imediat după prima semifinală dintre Venus Williams şi Daria Kasatkina (ora 04:00). Simona şi Naomi se vor întâlni pentru a patra oară în circuit, românca de 26 de ani fiind neînvinsă în faţa niponei în vârstă de 26 de ani. Cele două nu se duelează doar pentru un loc în finală, ci şi pentru un cec în valoare de 655.000 de dolari.

Simona Halep, numărul unu mondial, a învins-o pe croata Petra Martic (51 WTA) în trei seturi şi s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Indian Wells.

"A fost foarte greu să joc astăzi din cauza vântului, dar şi din cauza stilului de joc al Petra-ei. Nu ştiu cum am câştigat, dar am câştigat! Am fost puţin frustrată din cauza vântului, mingea se mişca mereu. Am refuzat să pierd şi am luptat până la final. Am vrut să fiu doar un fan la meciul surorilor Williams şi să văd cum e să faci parte din acest public minunat. Sunt o mare fană a surorilor Williams", a spus Simona Halep, la finalul meciului.

Simona Halep (1 WTA) va întâlni o adversară surpriză în semifinale, pe Naomi Osaka (44 WTA), după ce nipona a eliminat-o în sferturi pe Karolina Pliskova din Cehia, a 5-a favorită a competiţiei de categorie Premier Mandatory.

Simona Halep a câştigat ediţia din 2015 a turneului de la Indian Wells, iar anul trecut a fost eliminată în turul al treilea, de jucătoarea franceză Kristina Mladenovic, cu scorul de 6-3, 6-3.