Simona Halep, prima reacţie după eliminarea de la Madrid: Am jucat un meci foarte prost

"Am început meciul foarte bine. Am jucat un meci foarte prost, la 2-0, am greşit nişte mingi uşoare, am făcut şi o dublă greşeală. A reintrat în meci. A dat numai linii, numai neţuri, m-a demoralizat un pic, dar e meritul ei, a jucat foarte bine azi. Nu spun că am jucat la nivelul meu maxim", a spus Simona Halep, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Digi Sport.

Darren Cahill a intrat de două ori pe teren pentru a-i oferi indicații Simonei Halep în timpul meciului, însă intervențiile antrenorului australian nu au avut efect. Numărul 1 mondial nu a putut aduce schimbările dorite în jocul său și în cele din urmă a părăsit turneul de la Madrid în faza sferturilor de finală.

"Aş fi putut să schimb nişte lucruri, în timpul meciului. A venit şi Darren să îmi explice, dar nu am fost capabilă de acest lucru astăzi. Data viitoare, cu siguranţă va fi mai bine. Am încercat, dar nu a mers", a mai adăugat Simona Halep.

Halep, care îşi va păstra poziţia de lider mondial încă o săptămână, va primi un cec de 149.390 de euro şi 215 puncte WTA. Ea va participa săptămâna viitoare la turneul de la Roma, unde anul trecut a jucat finala.