Simona Halep, primele declaraţii după victoria la Indian Wells: "Când joc ca numărul 1 mondial sunt nervoasă"

Simona Halep, locul I WTA, a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-4, 6-4, pe sportiva cehă Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, calificându-se în turul al treilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Acesta a fost primul meci al jucătoarei române la Indian Wells, ea fiind direct acceptată în manşa a doua.

"Acest turneu este unul special pentru mine, pentru că l-am câştigat în 2015 şi am amintiri frumoase. De atunci, de fiecare dată când am jucat aici, am jucat bine. Azi, nu a fost un meci uşor cu Kristyna. Ea loveşte foarte puternic la seviciu şi a fost un pic dificil, dar sunt fericită că am putut câştiga primul meci aici şi am şansa de a juca din nou pe acest teren frumos. Eu trebuie să muncesc la fiecare meci, şi acesta a fost unul dificil, dar mă aşteptam la asta şi am fost pregătită să joc, să muncesc şi să lupt. Am vrut doar să rămân agresivă, chiar şi atunci când ea lovea puternic şi am fost un pic împinsă în spate şi nevoită să mă apăr. Am făcut bine şi a fost o zi frumoasă. De fiecare dată când joc ca numărul 1 mondial sunt nervoasă şi e foarte emoţionant. E un vis devenit realitate şi nu pot fi mai fericită. Vă mulţumesc pentru că mă susţineţi de fiecare dată şi încerc să dau întotdeauna tot ce am mai bun pentru voi", a declarat Halep, la interviul de pe teren.

În faza următoare, Simona Halep va evolua cu învingătoarea din meciul dintre sportiva Dominika Cibulkova din Slovacia, locul 30 WTA şi cap de serie numărul 30 şi jucătoarea americană Caroline Dolehide, locul 165 WTA, beneficiară a unui wild card.

Simona Halep a câştigat ediţia din 2015 a turneului de la Indian Wells, iar anul trecut a fost eliminată în turul al treilea, de jucătoarea franceză Kristina Mladenovic, cu scorul de 6-3, 6-3.