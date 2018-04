Simona Halep, primele detalii despre accidentarea de la Stuttgart

Simona Halep a marturisit ca s-a accidentat din cauza suprafetei de joc si a dezvaluit ca i-a fost foarte greu sa continue partida.

Simona Halep, în sferturile de finală la Stuttgart după 4-6, 6-2, 6-3 cu Magdalena Rybarikova

"Suprafata de joc este foarte alunecoasa si, in primul set, am simtit o durere la muschi, la picior. A fost foarte greu sa joc in continuare, dar nu am vrut sa ma opresc. Nu m-am gandit prea mult la accidentare si am jucat pana la capat. E foarte greu pe acest teren, dar, daca te obisnuiesti cu el, poti evolua la un nivel ridicat", a spus Simona Halep la finalul partidei cu Magdalena Rybarikova.

Simona Halep a acuzat probleme medicale in primul set al partidei. Romanca a solicitat chiar interventia fizioterapeutului turneului german, iar dupa time-out-ul medical a continuat sa joace.

Simona Halep va juca în sferturile de finală, vineri, cu învingătoarea meciului Laura Siegemund - Coco Vandeweghe, programat, joi, de la ora 14:30.