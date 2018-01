SIMONA HALEP, reacţie ÎNGRIJORĂTOARE despre ACCIDENTAREA de la GLEZNĂ

Simona Halep recunoaste ca avut ceva dificultati in intalnirea cu australianca Destanee Aiava, in varsta de 17 ani si aflata pe locul 193 WTA. "A fost greu, dar am luptat si am reusit sa revin. Nu am inceput deloc bine meciul, insa cu trecerea timpului m-am relaxat si am gasit loviturile castigatoare", a spus Simona Halep.

Simona Halep s-a accidentat şi s-ar putea retrage de la Australian Open 2018

Simona Halep s-a accidentat la glezna in startul setului al doilea si dezvaluie ca e ingrijorata: "Am fost speriata dupa ce m-am accidentat. Sunt putin ingrijorata, pentru ca am mai avut accidentari la glezna. Trebuie sa fac ceva ca sa ma recuperez".

Simona Halep - Destanee Aiava 7-6, 6-1 în primul tur la Australian Open 2018. Urmează Eugenie Bouchard

In turul al doilea, Simona Halep o va intalni, joi, pe Eugenie Bouchard (locul 112 WTA).