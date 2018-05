SIMONA HALEP TAYLOR TOWNSEND în turul doi la Roland Garros 2018. Unde vezi meciul LIVE STREAM ONLINE VIDEO

Simona Halep va juca împotriva lui Taylor Townsend, joi, 31 mai, la o oră ce urmează să fie stabilită ulterior de organizatori. Cele două jucătoare s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA, în 2017, la Cincinnati, pe hard. Atunci a fost Simona Halep - Taylor Townsend 6-4, 6-1.

Simona Halep, GEST NEAŞTEPTAT la finalul meciului cu Alison Riske. Toată lumea a rămas SURPRINSĂ

Taylor Townsend are 22 de ani şi se află deja la cea mai bună performanţă la Roland Garros, acolo unde mai intrase pe tabloul principal doar anul trecut, când a pierdut în prima rundă. Cea mai bună performanţă la un turneu de Mare Şlem datează de la ediţia din 2016 a US Open, când Taylor Townsend a ajuns până în sferturile de finală. Sportiva din SUA a strâns premii de 1,1 milioane de dolari până în acest moment, mult sub Simona Halep, care are câştiguri de peste 23 de milioane de dolari.