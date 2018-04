Simona Halep primeşte o VESTE TERIBILĂ. Anunţ de ULTIMĂ ORĂ

Tennis Now analizeaza lupta pentru primul loc al clasamentului WTA inainte de startul sezonului de zgura.

"Simona Halep are o multime de puncte de aparat pe zgura, dupa ce anul trecut a ajuns in semifinale la Stutgart, a castigat turneul de la Madrid, a jucat finala la Roma si a fost prezenta in ultimul act si la Roland Garros. Poate romanca sa ramana in top si dupa aceasta perioada dificila a anului cu toate aceste puncte de aparat? Daca nu, am putea s-o vedem acolo pe Garbine Muguruza, o jucatoare care are pedigree pe zgura si un titlu Roland Garros cu numele ei pe el. Spaniola nu are nimic de aparat la Stuttgart si Madrid, o semifinala la Roma si o prezenta in optimi la Roland Garros. In prezent, o despart 2.075 de puncte de locul ocupat de Simona Halep si ar putea, cel putin, sa reduca mult din diferenta dupa sezonul de zgura. De asemenea, Caroline Wozniacki nu are nici ea multe puncte de aparat. Daneza a castigat doar doua meciuri anul trecut pe zgura inainte de a juca in sferturi la Roland Garros. Nu e suprafata ei favorita, dar are sanse bune de a se apropia de Halep", scrie Tennis Now.

Clasamentul WTA:

1. Simona Halep - 8.140

2. Caroline Wozniacki - 6.790

3. Garbine Muguruza - 6.065

4. Elina Svitolina - 5.630

5. Jelena Ostapenko - 5.307

Programul turneelor de zgura:

23-29 aprilie: Stuttgart

4-13 mai: Madrid

14-22 mai: Roma

28 mai - 10 iunie: Roland Garros