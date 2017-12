Situaţii neprevăzute de Revelion şi cum le rezolvi

Iata cateva exemple si ce ar trebui sa faci ca sa iesi din impas, potrivit unor specialisti in probleme de eticheta: Lizzie Post (Emily Post Institute) si Dorothea Johnson (Protocol School din Washington).

Bona te anunta ca nu mai poate sta cu copilul de Revelion

Esti invitat la o petrecere, gasesti o bona care sa stea cu copilul in noaptea de Revelion, te pregatesti, te aranjezi si primesti un telefon: Bona nu mai poate veni sa stea cu copilul. Ce faci? Stai acasa sau iei copilul cu tine? Sub nici o forma nu pui gazda petrecerii in fata faptului implinit si nici nu o pui in situatia de a-ti spune "Vino cu copilul!", spune Dorothea Johnson. Daca petrecerea este obligatie de serviciu, se duce doar unul dintre voi (depinde al cui este serviciul). Daca nu, atunci este mai bine sa stati acasa.

Dai petrecere de Revelion acasa pentru un anumit numar de persoane, iar sora ta isi aduce un invitat fara sa te anunte

Zambeste! N-are sens sa-ti strici ziua. Musafirul n-are nici o vina. Adauga un scaun si un tacam in plus, iar in farfurii pune mai putina mancare, astfel incat sa fie de-ajuns pentru toata lumea, sfatuieste Lizzie Post.

Un invitat la Revelion aduce cadou gazdelor ceva de baut sau de mancat

Se presupune ca gazdele au pregatit din timp meniul mancarurilor si bauturilor, asa incat altceva din afara ar strica socotelile. Musafirii n-ar trebui sa se supere daca gazdele nu servesc din cadou in timpul petrecerii de Revelion, spune D. Johnson. Exceptie fac doar situatiile in care, gazdele au hotarat ca si invitatii sa aduca cate ceva de mancare si bautura sau cand cadoul este o prajitura cu ravase facuta special pentru aceasta petrecere.

