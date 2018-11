ŞOC în showbiz-ul din ROMÂNIA. O celebră cântăreaţă recunoaşte că s-a drogat: "Am consumat heroină cu iubitul meu!"

Dana Marijuana a ajuns la 36 de ani şi confirmă, în premieră, că s-a drogat.

"Eram în ultimul an de liceu, aveam 18 ani şi începusem prima mea relaţie mai serioasă. Cu Cristi, un băiat din cartier. Un tip blond cu ochi albaştri. Mama mi-a zis de când eram micuţă că i-ar plăcea să am un iubit frumos, blond şi cu ochi albaştri şi iată, chiar primul a fost aşa. A fost o relaţie tumultuoasă, intensă, adolescentină, dar şi plină de probleme şi ulterior atât de nocivă, încât am crezut că am să sfârşesc înainte să încep să trăiesc cu adevărat. Cu Cristi am luat pentru prima oară heroină. De fapt, de atunci am început să fim împreună, pentru că până atunci fusesem doar amici. S-a întâmplat într-o seară când am fost la cineva să ne luăm prima dată, pentru că mulţi dintre prietenii noştri luau şi am zis şi noi să încercăm, să gustăm", a dezvîluit Dana Marijuana.

Vedeta a scăpat cu greu de depresia în care se afundase: "Atunci poate nu îmi dădeam seama, dar era clar că intrasem în depresie. Şi totuşi, asta s-a legat cu felul meu de atunci de a înţelege lumea altfel. Am simţit o conexiune profundă cu lumea şi cu tot ce era în jur. Descopeream un alt adevăr despre realitate, care până atunci parcă îmi fusese ascuns. Aveam nişte trăiri cum nu avusesem, mă redescopeream şi simţeam totul la un alt nivel".

Dana Marijuana va lansa volumul "Poveste de cartier" vinerea viitoare, pe 16 noiembrie, la un local din Bucureşti. Cartea costă 50 de lei.