Sorin Grindeanu, audiat la DNA

Preşedintele ANCOM a subliniat în faţa presei că o să dea toate detaliile după ce va ieşi de la DNA. Fostul premier a punctat că a fost citat în calitate de martor.

Sorin Grindeanu a mai fost audiat în toamna anului trecut de procurorii anticorupţie. La vremea respectivă, Sorin Grindeanu preciza că a fost chemat în calitate de martor.

"În primul rând, aş vrea să înlătur anumite lucruri. Am fost chemat acolo ca martor, ca orice cetăţean al României, când e chemat, merge, că altfel e luat cu mascaţii. Cred că pe la jumătatea lunii septembrie. În niciun caz nu e vorba de denunţuri, cum am văzut că a apărut în anumite articole. Tot în presă am văzut că s-a dat un fragment din ce am declarat acolo. Guvernul pe care l-am condus e un Guvern politic. Numirile în diverse funcţii sunt politice, astfel încât această coaliţie care susţine Guvernul îşi propune şi numeşte persoane pe funcţii. Acest lucru a fost valabil şi în speţa dată. Propunerea respectivă vine din partea Ministerului de Interne, a doamnei ministru care ne-a făcut această propunere. Lucrurile sunt clare. Eu proveneam din administraţia locală înainte de a fi premier. Eu nu am interacţionat, nu am auzit de Tel Drum, de posibili acţionari. Dar în cele 6 luni cât am fost premier nu mi-a venit niciun fel de informare, niciun fel de discuţie legată de Tel Drum. Dacă erau anumite lucruri, ca premier, aş fi fost informat. Nu a venit niciun ministru să îmi spună că există legături, presiuni sau ceva de tipul ăsta. Din postura pe care am avut-o, aş fi fost informat, în mod normal. Nu a fost cazul. Am făcut o declaraţie atunci şi am spus aceleaşi lucruri pe care vi le-am spus şi dumneavoastră", declara Sorin Grindeanu.