Spune-mi ce visezi şi-ţi voi spune de ce afecţiune suferi. Semnele pe care nu trebuie să le ignori dacă ai coşmaruri

Conform specialistilor, daca ai cosmaruri trebuie sa stii ca acestea pot avea legatura cu afectiuni precum boli de inima ori apnee, ele fiind cauzate de tulburari ale batailor inimii, precum si de respiratie, care poate determina creierul sa interpreteze semnele de avertizare sub forma unui cosmar in timp ce dormi, scrie lyla.ro.

De asemenea, daca ti s-a intamplat vreodata sa ai acelasi vis cu regularitate, trebuie sa stii ca acestea ar putea, de asemenea, sa indice tulburari de dispozitie, precum anxietate ori depresie.

Visele bizare, care iti dau batai de cap in toiul noptii, pot indica, de asemenea, afectiuni serioase. Cu toate acestea, utilizarea alcoolului poate declansa vise reale, bizare sau memorabile. Boli precum Parkinson pot, de asemenea, provoca aparitia unor astfel de vise care par sa te insoteasca in timpul orelor de veghe.

In cazul in care ai cosmaruri ca urmare a ceea ce ai trait in ziua precedenta, trebuie sa fii atenta la activitatile pe care le ai. Visele consecvente pot fi rezultatul unei diete proaste, precum si a declansatorilor senzoriali, cum ar fi muzica, filmele sau lucrurile pe care le vezi pe parcursul zilei.

Chiar si vitaminele pot avea un efect asupra viselor tale, potrivit cercetatorilor. B6 este o vitamina pe care corpul nostru o are, care ne poate determina adesea sa avem vise vii.