Stephen Hawking a murit la vârsta de 76 de ani

Fizicianul britanic Stephen Hawking a decedat la vârsta de 76 de ani. "Suntem profund întristaţi de decesul astăzi al iubitului nostru tată", au transmis Lucy, Robert şi Tim, copiii regretatului fizician.

"A fost un mare om de ştiinţă şi un om extraordinar a cărui activitate şi moştenire va dăinui timp de mulţi ani", se mai afirmă în comunicatul emis de familia lui Stephen Hawking.

Familia a lăudat "curajul şi persistenţa" fizicianului, adăugând că "inteligenţa şi umorul" acestuia au inspirat oameni din întreaga lume.

Fizicianul s-a stins din viaţă în linişte la locuinţa sa din Cambridge în cursul dimineţii de miercuri.

Profesorul a vorbit recent despre faptul că este recunoscător pentru realizările sale, în ciuda faptului că a fost diagnosticat în 1963 cu scleroză laterală amiotrofică.

„Deşi am fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică, am fost foarte norocos în aproape toate celelalte aspecte ale vieţii mele. Am avut norocul să lucrez în domeniul fizicii teoretice într-o perioadă fascinantă. Acesta este unul dintre puţinele domenii în care dizabilitatea mea nu reprezintă un handicap grav”, a spus Stephen Hawking.

„Este important, de asemenea, să nu devii furios, indiferent de cât de dificilă ar părea viaţa, pentru că poţi pierde toată speranţa dacă nu poţi să râzi de tine însuţi şi de viaţă, în general”, a adăugat el.

Pacienţii diagnosticaţi cu boala de care suferă Stephen Hawking trăiesc, în medie, 3 ani, numai 10% dintre aceştia reuşind să supravieţuiască mai mult de 10 ani. Cu toate acestea, celebrul fizician a reuşit să depăşească cu mult speranţele medicilor.

Profesorul a îndemnat pe toţi oamenii cu dizabilităţi fizice să se concentreze asupra lucrurilor pe care le pot face şi să nu regrete lucrurile pe care nu pot să le facă.

A fost şef al catedrei de matematică de la Universitatea Cambridge, un post deţinut în trecut şi de Isaac Newton.

Stephen Hawking, renumit pe plan mondial pentru contribuţiile sale la domeniul fizicii teoretice, este autorul volumului "Scurtă istorie a timpului", una dintre cele mai de succes cărţi din literatura ştiinţifică.